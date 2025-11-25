Donează aici. Susține o presă liberă.
Pe plaja din Sulina vor avea loc trageri cu armamentul din dotare, iar accesul în zonă este strict interzis, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.
Poliția Locală Sulina informează că în zilele de 25 și 27 noiembrie, între orele 9.00 și 11.00, personalul componentei navale Sulina al Poliției de Frontieră, va efectua trageri cu armamentul din dotare pe plaja orașului Sulina în dreptul poziției UM 01803G.
În perioada menționată, este interzis în totalitate accesul în sectorul de executare a aplicației militare.