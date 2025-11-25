Home » Articole » Brașovul are una dintre cele mai mari densități de huhurezi mari din lume / Păsările din masivul Postăvaru, în atenția cercetătorilor

Brașovul are una dintre cele mai mari densități de huhurezi mari din lume / Păsările din masivul Postăvaru, în atenția cercetătorilor

25 nov. 2025
2239
Sursa foto: Biz Brașov
Prezența, distribuția, densitatea speciilor de huhurezi în pădurile administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a fost subiect de studiu pentru biologul Călin Vasile Hodor, de la Wildlife Management Consulting și pentru prof. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultură Braşov, anunță Biz Brașov.

Obiectivele studiului au fost identificarea celor două specii de huhurezi (mic și mare) în pădurile administrate de RPLK din Masivul Postăvaru, analiza distribuției acestora, calcularea densităților. Cercetarea a avut în vedere și analiza structurii habitatului, a relației prezenței huhurezilor cu managementul silvic, inclusiv compararea pe zone de intervenție și non-intervenție.

Din cele 50 de puncte în care s-a desfășurat cercetarea, una sau ambele specii de huhurezi au fost identificate  în 44 puncte, reprezentând 88% din totalul punctelor de monitorizare iar în doar 6 din puncte nu au existat semnalări.

Numărul total de exemplare de huhurezi a fost 73, dintre care 20 ex. huhurezi mari și 53 ex. huhurezi mici.

În cazul huhurezului mic, densitatea calculată este în limitele celor cunoscute la nivel european, dar la cel mare, aceasta e aproape dublă față de cele mai mari densități cunoscute.

Concluzia celor doi cercetători este că, având în vedere distribuția relativ uniformă a celor două specii, dar mai ales densitățile lor ridicate, rezultă că structura pădurilor și resursele de hrană existente sunt optime pentru această specie în zona Masivului Postăvarul.

