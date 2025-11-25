Ascultă articolul

Chelsea vs FC Barcelona este capul de afiș al zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Tot astăzi vor evolua și alte nume importante de pe Bătrânul Continent precum Manchester City, Dortmund sau Juventus.

De la ora 19:45

Ajax – Benfica / Digi 1, Prima Sport 1

Galatasaray – Union Saint Gilloise / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

Chelsea – Barcelona / Digi 1, Prima Sport 1

Manchester City – Bayer Leverkusen / Digi 2, Prima Sport 2

Bodo/Glimt – Juventus / Digi 3, Prima Sport 4

Dortmund – Villarreal / Prima Sport 3

Marseille – Newcastle

Napoli – Qarabag

Slavia Praga – Athletic Bilbao