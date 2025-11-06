Cristi Chivu, confesiune neașteptată după o nouă victorie cu Inter: „Am eșuat, pentru mine e o lecție”

Interul merge precum un ceas elvețian în Champions League (4 victorii din tot atâtea meciuri), dar Cristi Chivu a fost nemulțumit la interviul de după meciul cu Kairat Almaty (victorie cu 2-1). Tehnicianul român spune că „a eșuat” în tentativa de a-i face pe elevii săi să trateze cu maximă seriozitate duelul cu campioana din Kazahstan.

Cristi Chivu, nemulțumit că nu a reușit să-i mobilizeze pe jucătorii săi înainte de un meci cu Kairat Almaty

Vicecampioana Italiei a respectat statutul de mare favorită în meciul cu Kairat Almaty, dar Cristi Chivu a fost nemulțumit de atitudinea elevilor săi la partida de miercuri seara.

Concret, Chivu a spus cu subiect și predicat că „a eșuat” în încercarea de a-i motiva pe Lautaro și compania înainte de un meci cu campioana din Kazahstan.

„Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați.

Nu era momentul potrivit să facem anumite lucruri… înțeleg și știu, am jucat astfel de meciuri. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce nu am reușit să transmit astăzi.

Astăzi nu am reușit să îi motivez, am eșuat, nu i-am făcut să înțeleagă importanța partidei. Poate unii i-au subestimat. Pentru mine e o lecție. Trebuie să fiu un antrenor mai bun, trebuie să le transmit dorința și pasiunea.

Schimbarea lui Lautaro? A fost ceva stabilit de comun acord. Am vrut ca el să conducă echipa în prima repriză” – Cristi Chivu, la Sky Sport, citat de Gsp.ro.

Cu 12 puncte acumulate din tot atâtea posibile, Inter poate aborda cu mai multă încredere partidele dificile care vor urma în Champions League. Vorbim despre dueluri cu Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal Londra și Borussia Dortmund.

Obiectivul Interului este clasarea printre primele opt echipe din grupa la comun din Liga Campionilor, ceea ce ar aduce calificarea directă în optimile competiției.