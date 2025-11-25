Un judecător federal respinge acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI, James Comey, demis de Trump după ce a investigat interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016

Ascultă articolul

Un tribunal federal din SUA a respins luni acuzaţiile împotriva fostului director al FBI James Comey, un critic fervent al preşedintelui american Donald Trump, argumentând că procurorul care s-a ocupat de caz nu ar fi trebuit să fie numit de Departamentul de Justiţie american, informează DPA, preluată de Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Departamentul de Justiţie va contesta în scurt timp această decizie.

Procuroarea Lindsey Halligan fusese numită cu titlu interimar. Predecesorul ei ajunsese la concluzia că probele prezentate în cazul Comey erau insuficiente pentru a formula acuzaţii împotriva sa, potrivit Washington Post. El a fost apoi îndepărtat din funcţie de administraţia Trump, a relatat ziarul.

Înainte de numirea sa, Halligan a lucrat la Casa Albă şi a fost unul dintre avocaţii personali ai lui Trump.

Comey a salutat hotărârea într-o declaraţie video postată pe Instagram, în care a subliniat că această decizie arată că un preşedinte al SUA nu poate folosi Departamentul de Justiţie pentru a-şi urmări duşmanii politici.

„Ştiu că Donald Trump probabil va veni din nou după mine”, a adăugat Comey: „Nu mi-e frică şi cred în independenţa sistemului judiciar!”

Acuzaţiile împotriva lui Comey, inclusiv cea de mărturie mincinoasă, au fost formulate la sfârşitul lunii septembrie, după ce Trump a exercitat presiuni masive asupra sistemului judiciar, notează DPA.

La vremea respectivă, Departamentul de Justiţie a anunţat că fostul şef al FBI (64 de ani) era acuzat şi de obstrucţionarea unei anchete a Congresului SUA.

Acuzaţiile au fost formulate la doar câteva zile după ce Trump a postat un mesaj pe social media, îndemnându-l pe procurorul general, Pam Bondi, să ia măsuri împotriva persoanelor pe care le considera inamici.

Comey a fost numit director al Biroului Federal de Investigaţii în 2013 de către preşedintele american de atunci, Barack Obama. În timpul primului mandat al lui Trump (2016-2020), el a condus ancheta privind interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016, pe care Trump le-a câştigat, şi posibilele legături dintre Moscova şi membri ai echipei de campanie a lui Trump.

În 2017, Comey a fost demis de Trump în legătură cu ancheta, în curs de desfăşurare la timpul respectiv.

Potrivit presei americane, fostul şef al FBI a pledat nevinovat în cadrul unei audieri preliminare.