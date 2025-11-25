Home » Articole » Un judecător federal respinge acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI, James Comey, demis de Trump după ce a investigat interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016

Un judecător federal respinge acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI, James Comey, demis de Trump după ce a investigat interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016

25 nov. 2025
256
Un judecător federal respinge acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI, James Comey, demis de Trump după ce a investigat interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016
Sursa foto: MANDEL NGAN / AFP
Ascultă articolul

Un tribunal federal din SUA a respins luni acuzaţiile împotriva fostului director al FBI James Comey, un critic fervent al preşedintelui american Donald Trump, argumentând  că procurorul care s-a ocupat de caz nu ar fi trebuit să fie numit de Departamentul de Justiţie american, informează DPA, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Departamentul de Justiţie va contesta în scurt timp această decizie.

Procuroarea Lindsey Halligan fusese numită cu titlu interimar. Predecesorul ei ajunsese la concluzia că probele prezentate în cazul Comey erau insuficiente pentru a formula acuzaţii împotriva sa, potrivit Washington Post. El a fost apoi îndepărtat din funcţie de administraţia Trump, a relatat ziarul.

Înainte de numirea sa, Halligan a lucrat la Casa Albă şi a fost unul dintre avocaţii personali ai lui Trump.

Comey a salutat hotărârea într-o declaraţie video postată pe Instagram, în care a subliniat că această decizie arată că un preşedinte al SUA nu poate folosi Departamentul de Justiţie pentru a-şi urmări duşmanii politici.

Articolul continuă mai jos

„Ştiu că Donald Trump probabil va veni din nou după mine”, a adăugat Comey: „Nu mi-e frică şi cred în independenţa sistemului judiciar!”

Acuzaţiile împotriva lui Comey, inclusiv cea de mărturie mincinoasă, au fost formulate la sfârşitul lunii septembrie, după ce Trump a exercitat presiuni masive asupra sistemului judiciar, notează DPA.

La vremea respectivă, Departamentul de Justiţie a anunţat că fostul şef al FBI (64 de ani) era acuzat şi de obstrucţionarea unei anchete a Congresului SUA.

Acuzaţiile au fost formulate la doar câteva zile după ce Trump a postat un mesaj pe social media, îndemnându-l pe procurorul general, Pam Bondi, să ia măsuri împotriva persoanelor pe care le considera inamici.

Comey a fost numit director al Biroului Federal de Investigaţii în 2013 de către preşedintele american de atunci, Barack Obama. În timpul primului mandat al lui Trump (2016-2020), el a condus ancheta privind interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016, pe care Trump le-a câştigat, şi posibilele legături dintre Moscova şi membri ai echipei de campanie a lui Trump.

În 2017, Comey a fost demis de Trump în legătură cu ancheta, în curs de desfăşurare la timpul respectiv.

Potrivit presei americane, fostul şef al FBI a pledat nevinovat în cadrul unei audieri preliminare.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”