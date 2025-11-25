Home » Articole » Primarul din Turda nu crede că Salina poate fi preluată de către un om de afaceri: „Nu există nicio șansă să fie sechestrate acțiunile” / ”Au mai încercat să pună un sechestru şi pe un hotel al Primăriei, dar instanţa a desfiinţat solicitarea”

25 nov. 2025
Sursa foto: Captură video
Primăria Turda respinge informaţiile potrivit cărora un om de afaceri din Oradea ar fi pe punctul de a prelua controlul asupra Salinei Turda, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Instituţia precizează că executarea silită este în prezent suspendată, iar sechestrul instituit pe acţiunile societăţii nu produce niciun efect până la finalizarea procesului – un demers care ar putea dura mult timp, având în vedere numeroasele proceduri judiciare aflate în derulare.

Chiar şi în ipoteza în care contestaţia la executare ar fi respinsă, acţiunile Primăriei la Salina Turda nu ar trece automat în proprietatea omului de afaceri Horea Tudor Vușcan, ci ar trebui scoase la licitaţie, conform legislaţiei.

primarul municipiului Turda, Cristian Matei, susține că tot conflictul îşi are originea într-o dispută mai veche cu o companie de transport local din Alba, care a operat la Turda între 2009 şi 2019.

„În 2019 s-a încheiat contractul, dar ei aveau nişte pretenţii de a continua încă 5 ani, invocau tot felul de legi care nu erau valide. De acolo au început să invoce penalităţi, au făcut acţiune în instanţă cu ele şi de atunci se tot tergiversează”, spune Cristian Matei.

O parte dintre aceste presupuse datorii au fost preluate prin cesiune de către omul de afaceri Horea Tudor Vușcan, însă acesta nu a reuşit să dovedească definitiv legalitatea tuturor titlurilor de creanţă.

„La primul proces de la Judecătoria Oradea au fost desfiinţate două dintre titlurile de cesiune invocate de el şi de compania din Alba”, afirmă Cristian Matei. Situaţia s-a complicat după ce Curtea de Apel Oradea a decis că Primăria Turda nu are calitate procesuală în cauză.

„Nu a înţeles nimeni de ce”, punctează edilul.

Primăria a atacat decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, în urmă cu trei săptămâni, a desfiinţat hotărârea Curţii de Apel şi a retrimis dosarul pentru rejudecare, stabilind că Primăria Turda are, de fapt, calitate procesuală.

„Rămâne valabilă hotărârea prin care au fost desfiinţate cele două titluri de cesiune”, subliniază primarul.

Întregul conflict vizează sume de aproximativ 9 milioane de lei, iar Cristian Matei susţine că în jurul cazului „s-a făcut o adevărată tevatură” pe baza unor informaţii eronate.

„Ei au publicat un comunicat prin care afirmă nişte neadevăruri, ca şi cum au câştigat totul cu Turda; ori nu au câştigat nimic, toate sunt suspendate. Se aşteaptă verdictul. Din dosarul iniţial au fost disjunse 41 de dosare care există acum”, explică acesta.

Primarul respinge ferm posibilitatea ca acţiunile Salinei Turda să ajungă sub sechestru sau în proprietatea unui privat. „Nu există nicio şansă să fie sechestrate acţiunile salinei. Au mai încercat să pună un sechestru şi pe un hotel al Primăriei, dar instanţa a desfiinţat solicitarea”, Cristian Matei.

În eventualitatea în care instanţa ar obliga Primăria Turda la plata sumei, Cristian Matei spune că municipalitatea ar putea achita cei 9 milioane de lei, însă consideră că acest lucru ar fi nedrept şi riscant: „Noi putem, nu e problema din punct de vedere financiar, problema e că nu au dreptate. Nu putem să plătim aşa: să presupunem că plătim chiar dacă ei nu au dreptate; dar dacă firma dispare peste 2 zile, noi cum ne mai recuperăm banii? E esenţial să mergem pe calea legală”, consideră Cristian Matei.

