Nouă copii au murit, în Afganistan, în noaptea de luni spre marți, după atacuri aeriene pakistaneze, susține guvernul taliban

Cel puţin 10 persoane, printre care nouă copii, şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii de luni spre marţi în urma atacurilor aeriene pakistaneze asupra Afganistanului, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor aprinse dintre cei doi vecini, relatează AFP.

„Noaptea trecută, în jurul miezului nopţii (…) în provincia Khost, forţele pakistaneze au bombardat casa unui civil (…) Nouă copii (cinci băieţi şi patru fete) şi o femeie au fost ucişi”, a scris Zabihullah Mujahid pe X.

El a făcut cunoscute alte atacuri în regiunile de frontieră Kunar şi Paktika, soldate cu patru răniţi.

Acestea intervin pe fondul tensiunilor cu Islamabadul, şi la o zi după un atac sinucigaş cu bombă împotriva sediului forţelor de securitate pakistaneze dintr-o provincie de la frontiera cu Afganistanul, care nu a fost revendicat deocamdată.

Pe 11 noiembrie, un alt atac în faţa unui tribunal din Islamabad a făcut 12 morţi şi zeci de răniţi. Atacul a fost revendicat de talibanii pakistanezi, care împărtăşesc aceeaşi ideologie ca talibanii care au preluat puterea la Kabul în 2021.

Islamabadul a acuzat atunci o „celulă teroristă” că a fost „dirijată şi ghidată în fiecare etapă de către înaltul comandament cu sediul în Afganistan”.

După o confruntare armată neobişnuit de intensă în octombrie, cele două ţări au convenit asupra unui armistiţiu fragil, ale cărui detalii nu au putut fi precizate în ciuda mai multor runde de negocieri, care s-au blocat tocmai pe probleme de securitate.