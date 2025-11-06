Culturile de opiu continuă să scadă puternic în Afganistan

Cultivarea opiului a scăzut cu 20% în 2025 în Afganistan, țară care în urmă cu câțiva ani era primul producător mondial, cu o suprafață de peste douăzeci de ori mai mare decât cea de astăzi, a arată un raport al ONU publicat joi și citat de Le Figaro.

Autoritățile talibane, revenite la putere în 2021, au interzis în anul următor producția de mac de opiu pe întreg teritoriul țării. În 2025, suprafața cultivată a scăzut cu 20% față de anul precedent, de la 12.800 la 10.200 de hectare, a indicat Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (ONUDC) într-un nou raport.

În 2022, înainte de interdicție, această suprafață era de aproximativ 232.000 de hectare, potrivit agenției ONU, care se bazează pe imagini satelitare și informații colectate pe teren. Aceasta estimează producția de opiu în 2025 la 296 de tone, plasând Afganistanul în urma Birmaniei.

Veniturile producătorilor au scăzut cu 48%, ajungând la 134 de milioane de dolari (116 milioane de euro) în 2025. Și dacă prețul opiului uscat a scăzut în 2025, acesta rămâne de cinci ori mai mare decât prețul mediu practicat înainte de interdicție, potrivit organizației.

Confruntări mortale

ONU a solicitat în repetate rânduri comunității internaționale să ajute fermierii afgani să treacă la alte culturi și alte mijloace de subzistență, lucru solicitat și de guvernul taliban. „După interdicție, mulți fermieri s-au orientat către cultivarea cerealelor și a altor culturi. Cu toate acestea, deteriorarea condițiilor meteorologice, din cauza secetei și a precipitațiilor scăzute, a dus la abandonarea a peste 40% din terenurile agricole”, a avertizat UNODC.

Interdicția a provocat o deplasare a zonelor de cultivare către nord-estul țării, în timp ce anterior culturile erau cultivate în principal în bastioanele talibane din sud.

În mai 2024, ciocnirile dintre țărani și forțele de ordine trimise să distrugă câmpurile într-o regiune din nord-est, Badakhshan, care se opunea aplicării interdicției, au provocat mai multe victime.

ONUDC a avertizat joi și asupra creșterii producției și traficului de droguri sintetice, în special de metamfetamină: confiscările din Afganistan și din țările vecine erau cu aproximativ 50% mai frecvente la sfârșitul anului 2024 decât în al treilea trimestru al anului 2023. „Drogurile sintetice par să fi devenit un nou model economic pentru grupurile criminale organizate, datorită producției relativ ușoare, dificultății mai mari de detectare și rezistenței relative la schimbările climatice”, a afirmat agenția.