Aproape în fiecare săptămână, o femeie este ucisă, în România, de partenerul de viață / 25 noiembrie este ziua dedicată combaterii violenței împotriva femeilor

Pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii, iar cu acest prilej, Filarmonica „George Enescu” lansează o campanie de conştientizare atât a impactului pe care îl are violenţa împotriva femeii asupra societăţii şi a fiecărui cetăţean în parte, cât şi a capacităţii fiecăruia de a acţiona pentru combaterea fenomenului.

Potrivit unui comunicat al Filarmonicii transmis AGERPRES, evenimentul va avea loc în Salonul Oficial al Ateneului Român, fiind invitaţi să participe, printre alţii, directorul general al Filarmonicii „George Enescu”, Marin Cazacu, artişti, alături de Oana Marinescu, consultantă comunicare strategică.

Fost director artistic al Festivalului „Enescu”, maestrul dirijor american Lawrence Foster s-a implicat activ în realizarea acestui proiect împreună cu Filarmonica „George Enescu”, precizează sursa citată.

La nivel internaţional există o preocupare intensă pentru oprirea violenței împotriva femeilor, care este în creştere în toate mediile, offline şi online. iar în România, numai anul acesta, au existat câteva cazuri cutremurătoare de ucidere a unor femei de către foști parteneri de viață, în unele cazuri chiar în fața copiilor.

O femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau membru al familiei aproximativ la fiecare 10 minute, anul trecut, conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, preluate de dpa și Agerpres.

Cel mai recent raport privind femicidele – situaţiile de ucidere a unei femei sau a unei fete din cauza genului său – a fost publicat luni de Biroul Naţiunilor Unite pentru droguri şi criminalitate (UNODC) şi Agenţia Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor (UN Women).

Raportul arată că aproximativ 83.000 de femei şi fete au fost ucise în mod deliberat la nivel mondial în 2024. În aproximativ 60% din aceste cazuri, făptaşul a fost un membru al familiei sau un partener, au declarat organismele ONU în contextul publicării raportului anual privind Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

În schimb, 11% din omuciderile în rândul bărbaţilor au fost comise de rude sau parteneri.

Conform datelor ONU, femicidele sunt deosebit de frecvente în regiunea africană, care a înregistrat cel mai mare număr de femicide în 2024, de 22.600. Regiunea asiatică a urmat cu 17.400, în timp ce America a avut 7.700, Europa 2.100 şi Oceania 300.

Africa a avut cea mai mare rată de femicide în care victima şi agresorul se aflau într-o relaţie intimă sau familială. Bilanţul a fost de 3 victime la 100.000 de femei sau fete. În Europa, rata a fost cea mai mică, de 0,5.

În 2023, aproximativ 51.100 de fete şi femei au fost ucise de rude sau parteneri intimi la nivel mondial, din cele 85.000 de femei şi fete care au murit ca urmare a infracţiunilor violente, conform raportului de anul trecut.

De la începutul anului 2025, în România au fost comise 53 de fapte de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor. Statistic, aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în țară, de cele mai multe ori de partenerul ei, notează Știrile ProTV.

Ultima crimă din această serie s-a petrecut în județul Olt, duminică, 23 noiembrie, când un bărbat de 45 de ani și-a ucis concubina, după cum a scris g4media.ro.

Numai în primele patru luni ale acestui an, poliţiştii au intervenit la peste 40.000 de cazuri de violenţă domestică și au fost emise aproape 8.000 de ordine de protecţie şi ordine de protecţie provizorii, potrivit Radio România Actualități.

În acest context, Ordinul de protecţie provizoriu, care în prezent are o valabilitate de 5 zile, va fi prelungit până la decizia instanţei, prevede o iniţiativă legislativă adoptată recent de Senat şi care ar putea primi un vot decizional de la Camera Deputaţilor în această săptămână. Măsură este menită să le asigure protecţia adecvată victimelor violenţei domestice.

O altă măsură menită să descurajeze faptele de violenţă domestică se referă la majorarea pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecţie în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte, urmând să se mărească limitele speciale ale pedepsei cu jumătate, amintește RRA.