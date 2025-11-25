Ascultă articolul

Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale, anunță Ziarul de Iași.

Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației. Din acest motiv, tânărului i-a fost refuzată atât cererea de azil, cât și prelungirea șederii în România până la finalizarea studiilor.

Dacă însă tânărul reprezintă un pericol pentru țara noastră, este neclar cum de nu a fost expulzat până acum. Alerta SRI a fost emisă încă de pe 9 februarie 2024.

Originar din Fâșia Gaza, S.A. locuiește în România de la începutul lui 2020.

În acest timp, a terminat facultatea de inginerie mecatronică din cadrul UTI, cu bursă de merit, iar în prezent urmează masterul, tot cu bursă, continuând să locuiască într-un cămin din Tudor Vladimirescu.

În paralel, a lucrat la șaormerii din oraș, dar și la o firmă specializată în printare 3D. Din vara anului trecut, lucrează ca ajutor de bucătar, la doi pași de căminul în care locuiește. Și-a lansat și o mică afacere de comercializare online de parfumuri. De trei ani nu a mai ieșit din România.

„Alertă pe motiv de „siguranță națională””

Atacul Hamas asupra Israelului din octombrie 2023 a schimbat însă totul.

Orașul Khan Younis, în care locuia familia lui S.A. a fost bombardat încă din primele zile ale războiului. Unul dintre principalele puncte de rezistență ale Hamas, orașul a fost ocupat în trei rânduri de armata israeliană și redus la un morman de ruine.

Casa lui S.A. a fost distrusă, iar familia sa a fost strămutată într-o tabără de refugiați. Din Iași, S.A. le trimitea bani pentru a-i ajuta să supraviețuiască.

Ca urmare a războiului din Gaza, S.A. a depus o cerere de azil în România. Solicitarea a fost însă respinsă. Pe numele său fusese emisă pe 9 februarie 2024 o alertă pe motiv de „siguranță națională”. Palestinianul reprezenta un pericol la adresa securității României.

S.A. a contestat decizia de respingere a cererii sale de azil. A pierdut însă procesul, instanța reținând că „instituțiile statului român au făcut dovada pe deplin a pericolului reprezentat de petent”.

În pofida pericolului menționat de judecători, nu s-a mai întâmplat nimic, iar tânărul nu a fost urcat în primul avion pentru a fi expulzat. S.A. și-a putut vedea liniștit de viață. Asta, până în primăvara acestui an, pentru că permisul de ședere în scop de studii urma să expire la sfârșitul lunii martie.

Cu o lună înainte de împlinirea termenului, el a cerut Inspectoratului Județean pentru Imigrări (IJI) prelungirea dreptului de ședere.

În analiza cererii, Inspectoratul a cerut Direcției Regionale de Informații Moldova să precizeze dacă solicitantul era un pericol pentru securitatea națională sau nu. Răspunsul a fost pozitiv, așa că S.A. a fost chemat la sediul Inspectoratului, unde i s-a pus în mână Decizia de returnare. Trebuia să înceaput să-și facă bagajele și să părăsească România în termen de 30 de zile.

Judecătorii au dat dreptate SRI

Palestinianul s-a adresat din nou instanței.

Procesul a ridicat Curții de Apel numeroase probleme tehnice și juridice. Pe parcursul dezbaterilor s-a pus problema dacă, dat fiind caracterul informațiilor, ședințele trebuie să fie secrete sau nu.

La propunerea avocatului apărării, instanța a cerut SRI să comunice un rezumat nesecret al faptelor imputate palestinianului. SRI a răspuns în esență că S.A. „este afiliat organizației teroriste Hamas si a desfășurat activități de propagandă în favoarea Hamas și a grupării Brigăzile Ezzedin al-Qassam / BEAQ (aripa militară a Hamas) atât față de alți cetățeni palestinieni aflați pe teritoriul României, cât și în mediul online prin diseminarea de materiale de propagandă teroristă”.

Magistrații Curții de Apel au respins argumentul lui S.A., că nu încălcase nicio lege, nefiind condamnat în România sau în străinătate. Legea nu spunea că doar infractorii pot fi expulzați. Judecătorii au apreciat și că informațiile prezentate de SRI susțineau decizia IJI.

Judecătorii au dispus respingerea acțiunii formulate de S.A., menținând decizia de returnare emisă de IJI. Decizia Curții de Apel este definitivă.