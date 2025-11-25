Home » Articole » Dosar de terorism la Iași / Un masterand din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas / Lucra într-o șaormerie

Dosar de terorism la Iași / Un masterand din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas / Lucra într-o șaormerie

25 nov. 2025
1882
Dosar de terorism la Iași / Un masterand din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas / Lucra într-o șaormerie
Sursa foto: Mohammed ABED / AFP
Ascultă articolul

Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale, anunță Ziarul de Iași.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației. Din acest motiv, tânărului i-a fost refuzată atât cererea de azil, cât și prelungirea șederii în România până la finalizarea studiilor.

Dacă însă tânărul reprezintă un pericol pentru țara noastră, este neclar cum de nu a fost expulzat până acum. Alerta SRI a fost emisă încă de pe 9 februarie 2024.

Originar din Fâșia Gaza, S.A. locuiește în România de la începutul lui 2020.

În acest timp, a terminat facultatea de inginerie mecatronică din cadrul UTI, cu bursă de merit, iar în prezent urmează masterul, tot cu bursă, continuând să locuiască într-un cămin din Tudor Vladimirescu.

Articolul continuă mai jos

În paralel, a lucrat la șaormerii din oraș, dar și la o firmă specializată în printare 3D. Din vara anului trecut, lucrează ca ajutor de bucătar, la doi pași de căminul în care locuiește. Și-a lansat și o mică afacere de comercializare online de parfumuri. De trei ani nu a mai ieșit din România.

„Alertă pe motiv de „siguranță națională””

Atacul Hamas asupra Israelului din octombrie 2023 a schimbat însă totul.

Orașul Khan Younis, în care locuia familia lui S.A. a fost bombardat încă din primele zile ale războiului. Unul dintre principalele puncte de rezistență ale Hamas, orașul a fost ocupat în trei rânduri de armata israeliană și redus la un morman de ruine.

Casa lui S.A. a fost distrusă, iar familia sa a fost strămutată într-o tabără de refugiați. Din Iași, S.A. le trimitea bani pentru a-i ajuta să supraviețuiască.

Ca urmare a războiului din Gaza, S.A. a depus o cerere de azil în România. Solicitarea a fost însă respinsă. Pe numele său fusese emisă pe 9 februarie 2024 o alertă pe motiv de „siguranță națională”. Palestinianul reprezenta un pericol la adresa securității României.

S.A. a contestat decizia de respingere a cererii sale de azil. A pierdut însă procesul, instanța reținând că „instituțiile statului român au făcut dovada pe deplin a pericolului reprezentat de petent”.

În pofida pericolului menționat de judecători, nu s-a mai întâmplat nimic, iar tânărul nu a fost urcat în primul avion pentru a fi expulzat. S.A. și-a putut vedea liniștit de viață. Asta, până în primăvara acestui an, pentru că permisul de ședere în scop de studii urma să expire la sfârșitul lunii martie.

Cu o lună înainte de împlinirea termenului, el a cerut Inspectoratului Județean pentru Imigrări (IJI) prelungirea dreptului de ședere.

În analiza cererii, Inspectoratul a cerut Direcției Regionale de Informații Moldova să precizeze dacă solicitantul era un pericol pentru securitatea națională sau nu. Răspunsul a fost pozitiv, așa că S.A. a fost chemat la sediul Inspectoratului, unde i s-a pus în mână Decizia de returnare. Trebuia să înceaput să-și facă bagajele și să părăsească România în termen de 30 de zile.

Judecătorii au dat dreptate SRI

Palestinianul s-a adresat din nou instanței.

Procesul a ridicat Curții de Apel numeroase probleme tehnice și juridice. Pe parcursul dezbaterilor s-a pus problema dacă, dat fiind caracterul informațiilor, ședințele trebuie să fie secrete sau nu.

La propunerea avocatului apărării, instanța a cerut SRI să comunice un rezumat nesecret al faptelor imputate palestinianului. SRI a răspuns în esență că S.A. „este afiliat organizației teroriste Hamas si a desfășurat activități de propagandă în favoarea Hamas și a grupării Brigăzile Ezzedin al-Qassam / BEAQ (aripa militară a Hamas) atât față de alți cetățeni palestinieni aflați pe teritoriul României, cât și în mediul online prin diseminarea de materiale de propagandă teroristă”.

Magistrații Curții de Apel au respins argumentul lui S.A., că nu încălcase nicio lege, nefiind condamnat în România sau în străinătate. Legea nu spunea că doar infractorii pot fi expulzați. Judecătorii au apreciat și că informațiile prezentate de SRI susțineau decizia IJI.

Judecătorii au dispus respingerea acțiunii formulate de S.A., menținând decizia de returnare emisă de IJI. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”