Noul Cod deontologic al medicilor este contestat de mai mulți avertizori de integritate, medici care au declarat pentru G4Media că noile prevederi ar putea transforma codul într-un ”instrument de reducere la tăcere a medicilor care semnalează probleme din sistem”: ”Nu am mai putea vorbi despre incidente medicale grave, pentru că s-ar putea interpreta”, susțin aceștia.
Medicii consultați de G4Media susțin că, prin comparație cu forma veche a codului, proiectul actual introduce expresii noi, care permit o aplicabilitate mai largă din cauză că sunt mai interpretabile, iar între exemplele pe care le dau avertizorii de integritate amintesc: ”impact negativ”, ”mesaje care pot crea teamă”, ”opinii neadecvate”, ”afectarea imaginii profesiei”, ”utilizarea prestigiului profesional”.
Medicii spun că multe dintre sintagmele noi care pot fi interpretabile sunt introduse sub pretextul ”științei și al dovezilor științifice”, dar că în realitate ele pot fi folosite împotriva celor care semnalează probleme din sistem, lipsuri, tratamente aplicate greșit sau erori medicale grave ale altor medici.
Notă: Proiectul consultat de reporteri face 41 de referiri în puțin peste 14 pagini la ”adevărul științific”, ”dovezi științifice”, ”informații fundamentate științific” etc, dar trebuie precizat și contextul în care aceste precizări sunt făcute:
Domeniul medical este unul dintre segmentele cele mai exploatate de actorii pro-ruși în războiul hibrid dus în România. Partidele extremiste și pionii politici principali ai Kremlinului în România au devenit virali și și-au extins influența exponențial exact în timpul pandemiei COVID-19, alimentând și amplificând starea de nemulțumire din societate.
Ei au transformat frica puternică din societate cauzată de noutatea virusului și necunoscut în furie, apoi în nerespectarea restricțiilor medicale apelând la conspirații din domeniul medical și folosindu-se de medici și personaje care puneau la îndoială știința, tratamentele medicale consacrate, vaccinurile ș.a. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este cel al Flaviei Groșan, care inventase un ”tratament minune” anti-COVID și care a murit recent de cancer la plămâni, considerată ”erou național” de extremista pro-rusă Diana Șoșoacă.
Însă avertizorii de integritate susțint că exprimările din noul cod sunt astfel formulate încât orice opinie profesională critică, inclusiv despre infecții nosocomiale, lipsa echipamentelor, erori sistemice, întârzieri, condiții improprii poate fi interpretată ca fiind „denigrare”, „teamă”, „confuzie” sau „subminare”:
Ei fac referire și la limitarea aparițiilor în spațiul public, social media și dialogul cu presa și amintesc articolele din cod despre care susțin că pot crea un efect de inhibare. Astfel, spun ei, un medic poate fi sancționat pentru: participări TV considerate „neadecvate”, opinii nealiniate la „consens”, comentarii critice privind decizii administrative, analize profesionale asupra funcționării sistemului public.
Medicii vorbesc și despre interdicția de a posta sau distribui link-uri spre analize critice, articole sau opinii nesusținute de o „validare științifică” strictă.
Sursele consultate de G4Media susțin că noul cod ar putea presupune și că medicul nu mai poate vorbi în calitate de profesionist despre situații care țin de domeniul său sau incidente medicale grave pentru că orice declarație ar putea fi interpretată ca ”folosirea prestigiului”, iar pe de altă parte noul cod nu face distincția între opinii medicale legitime, ipoteze, dezbateri profesionale sau opinii despre sisteme, politici de sănătate sau management.
Pe de altă parte, Colegiul Medicilor și-ar depăși astfel competențele pentru că nu are dreptul să restrângă drepturi fundamentale sau să emită norme cu caracter general, iar multe din prevederile din Cod depășesc atribuțiile stabilite prin Legea 95/2006, susțin avertizorii.
Ei mai spun și că restricțiile impuse de noul cod pot duce la intimidarea medicilor, reducerea transparenței, scăderea inovației, afectarea informării pacienților.
Mai mult, faptul că noul cod interzice comparațiile, superlativele, reducerile, pachetele, ofertele, promovarea serviciilor și publicitatea la mai puțin de 500 m de un cabinet medical poate funcționa ca limitare a concurenței și afectează în principal medicii tineri, care abia intră pe piață, consideră avertizorii.
Interdicțiile privind aparițiile în media, prezentarea rezultatelor, promovarea serviciilor inovatoare reduc capacitatea medicilor de a concura și de a informa publicul, iar interzicerea reducerilor, pachetelor, campaniilor, avantajelor financiare duce la uniformizare, contrară libertății economice, mai arată sursele citate:
Redăm mai jos articolele din noul cod despre care avertizorii de integritate consultați de G4Media susțin că pot fi interpretate din cauza sintagmelor incomplete sau vagi și se pot transforma într-un instrument folosit împotriva medicilor cu opinii critice față de sistem:
Apar constant și permit interpretări foarte extinse la: Art. 42 alin. (3), Art. 59 alin. (3) lit. c), Art. 59 alin. (2) lit. t)