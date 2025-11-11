Primăria Timișoara a câștigat definitiv procesul retrocedării palatului de pe Loga 52. Tribunalul a dispus eliberarea imobilului

Primăria Timișoara a obținut victoria definitivă în procesul de evacuare a familiei care a ocupat ilegal clădirea de pe bulevardul Loga nr. 52. Tribunalul Arad a admis apelul municipalității și a dispus eliberarea imobilului. Primăria va pune în aplicare hotărârea judecătorească imediat după comunicarea oficială a sentinței, pentru ca imobilul să poată fi redat comunității.

„Mă bucur că, în sfârșit, adevărul a fost restabilit. Nu pentru că sistemul funcționează impecabil, ci pentru că noi nu cedăm. Le mulțumesc celor care au văzut dreptatea și au decis de partea ei. Așteptăm să intrăm în casă și s-o punem la dispoziția timișorenilor”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Clădirea de pe Loga 52 a fost recuperată în 2023, în urma unui parcurs juridic îndelungat, care a demonstrat caracterul ilegal al retrocedărilor din anii ’90.

În dosarul în care Ionelaş Cârpaci a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru escrocherii imobiliare, judecătorii au dispus şi confiscarea unui palat din centrul Timişoarei vândut de Ionelaş, prin interpuşi, lui Momiţă Bona, și el membru al unui clan de romi din Timişoara. Prin sentinţa de condamnare a lui Ionelaş, judecătorii au dispus restabilirea situaţiei juridice iniţiale a clădirii şi anularea tuturor actelor subsecvente.

După pronunţarea primei sentinţe, Momiţă Bona, ultimul proprietar al clădirii, care nu era parte în proces şi nu avea nicio interdicţie de înstrăinare, i-a donat palatul fiului său. Astfel, după pronunţarea sentinţei finale, Primăria Timişoara s-a trezit în situaţia de a recupera clădirea de la fiul lui Momiţă Bona.

Astfel, Primăria Timişoara a cerut anularea actului prin care clădirea a fost donată de Momiţă Bona fiului său. După un proces care a durat șapte ani, palatul de pe bulevardul Loga nr.52 a intrat în posesia statului român.

Primarul Dominic Fritz a solicitat eliberarea imobilului intabulat în patrimoniul statului și în administrarea Primăriei, însă accesul a fost blocat sistematic de către ocupanții ilegali.

În aceste condiții, municipalitatea a inițiat acțiunea de evacuare. La instanța din Timișoara, bine-cunoscuta familie a obținut, prin diverse acțiuni, amânări succesive timp de un an, culminând cu strămutarea la Judecătoria Arad. Prin aceleași metode, și aici cauza a fost amânată în mod repetat până la o decizie nefavorabilă în primă instanță. Victoria a fost obținută prin sentință definitivă la instanța de apel.

Reamintim, Primăria Timișoara a obținut în această vară și respingerea cererii de radiere a dreptului de proprietate al Statului Român și de administrare al Municipiului Timișoara. Decizia a consolidat poziția Primăriei, deoarece a stabilit că reclamanții, respectiv familia care ocupă ilegal imobilul, nu au calitate procesuală și nu au dreptul legal să formuleze o astfel de cerere.

Clădirea care a reintrat în proprietatea statului și administrarea Primăriei Timișoarei se află pe un teren de 1.202 metri pătrați și are regim de parter plus etaj. Municipalitatea are ca obiectiv valorificarea acestui imobil în beneficiul comunității, prin transformarea sa într-un spațiu educațional.