Nouă spitale scoase din PNRR vor fi finanțate din alte fonduri europene, anunță Guvernul / Lista proiectelor

Nouă spitale care au pierdut finanțarea din PNRR, pentru că nu puteau fi finalizate la timp, vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027, adică tot din fonduri europene, dar care puteau fi folosite pentru investiții suplimentare în sistemul medical.

„Guvernul continuă investițiile în infrastructura de sănătate. Nouă proiecte esențiale pentru rețeaua sanitară din România, transferate din PNRR vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027, după decizia luată astăzi de Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene”, a anunțat, marți seara, Guvernul pe pagina de Facebook.

Cele nouă proiecte sunt:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – corp nou pentru oncologie și cardiologie intervențională;

Centrul de Politraumă Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea;

Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – corp nou pentru oncologie și neurologie;

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul nr. 2 Vaslui – corp nou de clădire;

Spitalul Județean de Urgență Bacău – corp nou de clădire.

Guvernul a precizat că „în perioada următoare vor fi semnate noile contracte de finanțare pentru aceste investiții”.

Context: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferea României posibilitatea să construiască, cu bani europeni nerambursabili, 27 de spitale noi. Dintre ele, doar 24 au fost transformate în propuneri concrete. Era anul 2021. În 2023, România mai avea doar 19 proiecte în care se angaja să utilizeze fondurile europene nerambursabile pentru a construi sau dota unități sanitare. În 2025, erau 15 șantiere, dintre care doar 12 s-ar fi încadrat, la limită, în termenele de finalizare prevăzute prin PNRR. Nu s-a terminat anul că din 12, au rămas doar 8.

Restul șantierelor ar urma să fie finanțate prin alte instrumente, unele dintre ele tot din fonduri europene, însă din alte programe. România pierde astfel sume nerambursabile uriașe, de sute de milioane de euro, într-un domeniu care avea mare nevoie de modernizare. Acum, practic, ia bani dintr-un alt coș cu care s-ar fi putut face cu totul alte investiții în domeniul sănătății.

Citește integral Cum a pierdut România sute de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura de Sănătate / Studiu de caz: Spitalul de oncologie și cardiologie intervențională de la Alba Iulia și Institutul regional de oncologie de la Timișoara