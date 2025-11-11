Lituania respinge o ofertă a preşedintelui belarus Lukaşenko de a discuta redeschiderea frontierei

Ministrul lituanian de externe Kestutis Budrys a respins luni o ofertă de negociere a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko pentru redeschiderea frontierei dintre Lituania şi Belarus, informează Reuters, transmite Agerpres.

Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei respective până la sfârşitul lui noiembrie ca reacţie la incursiuni repetate ale unor baloane meteorologice din Belarus, ajunse în spaţiul aerian lituanian unde au perturbat traficul şi au impus închiderea de mai multe ori a aeroportului din Vilnius. Autorităţile lituaniene consideră că este vorba de „atacuri hibride”, afirmă că baloanele sunt folosite de contrabandişti pentru traficul de ţigări şi acuză Minskul că nu ia măsuri împotriva acestora.

Lukaşenko a ordonat marţi Ministerului belarus de Externe să înceapă negocieri cu partea lituaniană.

Budrys a reacţionat pentru site-ul de ştiri 15min.lt, citat de Reuters, afirmând că „Nu Lukaşenko face regulile (…) Recomandarea mea insistentă pentru guvernul meu va fi să nu urmăm calea pe care încearcă ei să ne-o impună”. El a adăugat: „Nu suntem lăsaţi singuri, avem implicarea deplină a SUA”.

Şeful diplomaţiei lituaniene se afla la Washington şi se referea la întâlnirea sa de luni cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu John Coale, emisarul special în Belarus al preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Agenţia de presă de stat Belta din Belarus informase ceva mai devreme că Lukaşenko a dat ordinul de negociere după ce a discutat cu ministrul de externe, cu şeful serviciului de securitate KGB şi cu şeful comitetului pentru frontieră. El a cerut „normalizarea situaţiei şi restabilirea funcţionalităţii complete a punctelor de trecere”.

Serviciul de presă al preşedintelui, citat de Belta, a afirmat că Lituania a înaintat marţi propuneri pentru rezolvarea crizei.

Potrivit lui Budrys, frontiera nu se va redeschide până când Minskul nu va permite întoarcerea a circa 1000 de camioane lituaniene rămase în Belarus.