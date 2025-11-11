Un bărbat din Argeș a fost reținut de poliție pentru că și-ar fi agresat soția. El avea deja ordin de protecție

Un bărbat din localitatea argeșeană Bogați a fost reținut marți de poliția din Topoloveni pentru că și-ar fi agresat soția. Bărbatul avea deja ordin de protecție, pe care nu l-a respectat, potrivit unui comunicat al poliției.



În noaptea de 10 spre 11 noiembrie a.c., în jurul orei 01:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie ar fi fost agresată de soțul său, persoană față de care anterior fusese emis un ordin de protecție de către instanța de judecată.

Din verificări s-a stabilit că, în jurul orei 00:30, bărbatul în cauză, de 42 de ani, din Bogați, s-ar fi deplasat în zona locuinței femeii, iar în împrejurarea în care aceasta a revenit cu autoturismul la domiciliu, s-ar fi urcat în autoturismul acesteia, după care ar fi determinat-o să se deplaseze împreună la domiciliul acestuia.

Ulterior, cel în cauză ar fi amenințat-o pentru a o determina să coboare din mașină și să intre în curtea locuinței sale, unde ar fi agresat-o.

După săvârșirea agresiunii, bărbatul a părăsit locul faptei.

Față de bărbat era emis un ordin de protecție, pentru o perioadă de 12 luni, de către Judecătoria Topoloveni, bărbatul având interdicția de a se apropia de persoana în cauză sau de locuința sa, măsura nefiind însoțită de monitorizarea electronică.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției de Poliție Rurală Leordeni, dar și polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni, bărbatul în cauză fiind depistat în scurt timp, pe raza aceleiași localități, ulterior fiind condus la sediul poliției.

Ca urmare a aspectelor stabilite din verificări, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cercetările fiind preluate de către polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Topoloveni.

În urma probatoriului administrat și a parcurgerii etapelor procesuale, bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite, sub supravegherea procurorului de caz.