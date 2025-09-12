Premierul Ilie Bolojan: Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate

Opt proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență, și care nu au mai pot fi menținute, vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027, a anunțat vineri, 12 septembrie, primul ministru Ilie Bolojan. Este vorba despre: spitalul Gerota al MAI, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Secția de Oncologie de la Alba Iulia și cea de la Giurgiu, Laboratorul de radioterapie de la Pitești, o secție nouă de la Vaslui, Secția de Boli Infecțioase de la Oradea și o secție aparținând de spitalul militar din Pitești.

„Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor. Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toți cei implicați despre pașii care trebuie parcurși în perioada următoare.

Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale și care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanțabile din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Sănătate.

Proiectele vizate sunt:

-Sediu nou Spitalul de Urgență al MAI Prof. Dr. Dimitrie Gerota;

-Laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești;

-Relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea unui compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;

-Construirea unor secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui;

-Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

-Spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu;

-Construire și dotare clădire destinată secțiilor de boli infecțioase și pneumologie în Oradea;

-Investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu

Este o perioadă cu presiune bugetară mare, pentru că trebuie să finalizăm proiectele din PNRR până anul viitor, altfel riscăm să pierdem banii alocați. În același timp, trebuie să găsim soluții de transfer sau de eșalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua.

Identificarea altor surse de finanțare este singura soluție pentru a menține lucrările, având în vedere că sumele alocate României prin PNRR au fost reduse semnificativ pe componenta de împrumut, iar în același timp există supracontractare și întârzieri în derularea unor proiecte.

Investițiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranța pacienților, modernizarea infrastructurii medicale și accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Context: Proiectele finanțate din PNRR ar fi trebuit finalizate până la jumătatea anului 2026. În caz contrar, banii din PNRR pentru proiectele care nu sunt gata până atunci se pierd.

Sănătatea este domeniul care a pierdut cei mai mulți bani din PNRR. Inițial, au fost acceptate 27 de proiecte de noi spitale sau secții care să fie realizate cu fonduri din PNRR, care sunt bani europeni nerambursabili. Încă din anul 2023 au fost eliminate de la finanțare 7 astfel de proiecte pentru că s-a constatat că acestea nu mai au cum să fie finalizate în termenul stabilit.

Însă după 2 ani s-a ajuns în situația în care doar 8 proiecte mai sunt considerate cu șanse de a fi finalizate în termen.

Pe 1 septembrie 2025, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declara că doar 8 spitale îşi păstrează finanţarea din PNRR, restul urmează să fie construite prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate al Ministerului Sănătăţii.

”Sunt 15 şantiere pentru construcţia de spitale noi în România, în momentul de faţă. Ele toate au fost începute în 2022, sub mandatul domnului Rafila. Eu eram atunci secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi făceam o echipă excelentă. Şi am început pentru prima dată în ultimii 35 de ani construcţia de spitale noi. Acum le continuăm. În urma renegocierii PNRR – pentru că au existat tot felul de întârzieri în construcţii, datorate birocraţiei de multe ori, licitaţii contestate, amânate, întârziate – opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR”, a declarat Alexandru Rogobete la B1TV.

Ministrul Sănătăţii a precizat că diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program, Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate, finanţat printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii.

”Dar aceste proiecte, plăţile pentru ele, vor începe în 2027. Acum sunt în perioada de licitaţii şi studii de fezabilitate”, a explicat ministrul, precizând că patru sau cinci spitale vor fi finalizate anul acesta şi vor fi date în folosinţă.

”Anul acesta vom da primele patru, poate chiar cinci – dacă-l terminăm şi pe cel de la Timişoara – spitale noi în folosinţă, iar anul viitor va urma o diferenţă. Cred că este un prim pas esenţial pentru transformarea sistemului de sănătate din România”, a adăugat Rogobete.