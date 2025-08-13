EXCLUSIV A fost depusă la instanță cererea de înființare a ”Fundației Internaționale «Viorica Dăncilă» pentru o lume cu șanse egale”. Fostul premier: ”Poate sună cam pompos, dar ne propunem abordarea acestor subiecte în cadrul unor dezbateri internaționale”

La sfârșitul lunii iunie, fostul premier PSD Viorica Vasilica Dăncilă a depus la o instanță din București o acțiune în care solicită acordarea personalității juridice unei fundații care îi poartă numele. Conform Statutului, fundația militează pentru egalitatea de șanse, în special între bărbați și femei, în mai multe domenii, inclusiv pe piața muncii, educație, politică și sănătate.

”În activitatea pe care am desfășurat-o mi-am dat seama că este nevoie de promovarea egalității de șanse în România și este necesar un plus în acest sens, în mai multe domenii. Poate sună cam pompos prezența în numele Fundației a lui «Internațională», dar chiar acest lucru ne propunem, abordarea acestor subiecte nu numai la nivel național, ci în cadrul unor dezbateri internaționale”, a declarat Viorica Dăncilă pentru G4Media.ro adăugând că finanțarea activităților va avea loc prin depunerea de proiecte, organizarea de evenimente și cooperarea cu alte fundații.

Dosarul de înființare a ”Fundației Internaționale «Viorica Dăncilă» pentru o lume cu șanse egale” a fost depus pe data de 30 iunie, la Judecătoria Sectorului 3 și a avut deja primul termen pe 22 iulie, data la care cauza a fost amânată la 3 septembrie pentru ca petenta să îndeplinească niște obligații – completarea unor documente.

Conform actelor din dosar puse la dispoziție de instanță și consultate de reporterul G4Media.ro, fondatorul unic este Viorica Vasilica Dăncilă, iar patrimoniul inițial al fundației, care are sediul într-un apartament de bloc din Sectorul 3, este de 50.000 de lei.

Consiliul Director este format din Cristinel Dăncilă (președinte executiv), Victor Florin Dăncilă (vicepreședinte), Eugeniu Ioan Vasilescu (secretar general) și Doina Solcan (cenzor), primii doi fiind soțul, respect fiul fondatoarei.

Ca scop general, fundația își propune să militeze pentru egalitatea de șanse, în mod particular prin promovarea de programe de suport pentru persoane cu dizabilități, eliminarea discriminării în sensul în care se exprimă diferența sau modul de a trata diferit două persoane sau două situații, atunci când nu există distincție relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situații care sunt, în fapt, diferite. În Statut, fondatoarea a mai precizat că ”egalitatea între bărbați și femei este un drept fundamental, o valoare comună a UE, și o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocuparea forței de muncă și a coeziunii sociale (…) susține participarea echilibrată pe piața muncii atât a femeilor, cât și a bărbaților, în termeni de ocupare, salarizare, promovare și participare la formare continuă (…)”

Într-o abordare diferită de fostul său partid, PSD, fundația lui Dăncilă își asumă explicit și drepturile persoanelor LGBTQ: ”Fundația promovează accesul la resursele materiale și financiare, la educație, pe piața muncii și asigurarea unui nivel minim de protecție și un tratament egal de viață și de muncă în Europa indiferent de rasă sau origine etnică, religie și credință, dizabilități, orientare sexuală, vârstă. (…) Fundația se angajează să asigure oportunități egale pentru toți cetățenii, fără a face distincție între sex, rasă, religie (…) diversitatea este un atu al societății, iar fundația sprijină integrarea tuturor grupurilor, fără a discrimina pe baza originii, religiei, orientare sexuală, dizabilități etc”

Principalele obiective ale Fundației sunt promovarea unui sistem educațional accesibil și incluziv, sprijinirea participării femeilor în viața publică și politică, combaterea discriminării și promovarea diversității, promovarea accesului echitabil pe piața muncii și la servicii de sănătate, a unor politici publice care să garanteze egalitatea de șanse, sprijinirea unui mediu de afaceri echitabil.

Pentru a atinge aceste obiective, Dăncilă menționează propuneri de proiecte cum ar fi ”Euro East Forum + 1” al societăților civile din Europa de Est (demers de identificare a traiectoriei de dezvoltare a acestei regiuni geostrategice), ”Educație pentru viitor” (oferirea de burse școlare, materiale educaționale și programe de meditație pentru copii din medii defavorizate), ”Femei în lumea profesională”, ”Incluziune pe piața muncii”, ”Vocea ta contează”, ”Sănătate pentru toți”, ”Tineri pentru viitor”, ”Profesionalism în politică” etc.

Statutul prevede că veniturile fundației provin din dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, dividendele societăților comerciale înființate, activități economice directe, donații, sponsorizări, resurse obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale, din fonduri rambursabile sau nerambursabile acordate de UE sau de alte organizații naționale sau internaționale.

Viorica Vasilica Dăncilă (61 de ani) a fost prima femeie care a deținut funcția de premier al României (între ianuarie 2018 și noiembrie 2019). Timp de peste 26 de ani a fost membru PSD, perioadă în care a avut două mandate de europarlamentar, a fost președinte al acestei formațiuni politice și candidat la alegerile prezidențiale din 2019, când a pierdut în al doilea tur de scrutin în fața lui Klaus Iohannis. În 2022 a plecat din PSD și a devenit președintele Partidului Națiune Oameni Împreună – prescurtat NOI. Pentru G4Media.ro, ea a declarat că, în acest moment, nu mai face parte din nici o formațiune politică.

De implicarea sa în politică se leagă mai multe controverse referitoare la angajările membrilor familiei în firme/instituții publice/de stat: soțul Cristinel la Transgaz, fiul Florin Victor la Curtea de Conturi și a sa la Banca Națională a României, post din care a demisionat după circa un an.