Sondaj Avangarde: Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română nu face față unui atac al Rusiei / Doar 28% ar vrea ca România să trimită trupe în Republica Moldova dacă ar fi atacată

Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, dar și lipsa apetitului pentru a ajuta militar Republica Moldova într-un astfel de scenariu.

Rezistența Armatei Române: jumătate dintre români nu cred că poate face față unui atac de 48 de ore

Doar 35% dintre respondenți cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO. 49% spun că nu, iar 16% nu știu sau nu răspund.

Sprijin pentru cheltuielile NATO: majoritatea susține înarmarea

Aproape 58% dintre români sunt de acord cu solicitarea NATO ca statele membre, inclusiv România, să crească bugetele pentru apărare. 30% se opun, iar 12% evită un răspuns.

Serviciul militar obligatoriu: ideea revine, dar nu convinge

Reintroducerea stagiului militar obligatoriu împarte opinia publică: 43% o consideră o idee bună, însă 48% se opun. Doar 9% nu au o opinie.

Dronele rusești: 44% cer reacție fermă, fără ezitare

În fața incidentelor tot mai dese cu drone rusești în spațiul aerian românesc, 44% dintre respondenți cred că acestea ar trebui „cu siguranță” doborâte, iar alți 41% susțin o decizie „în funcție de situație”.

Doar 10% dintre respondenți se opun unei reacții militare.

Frica de Rusia: un pericol perceput, dar nu iminent

Doar 4% dintre români consideră că pericolul unui atac rusesc asupra României este „foarte mare”, în timp ce 29% îl evaluează ca „mare”. Majoritatea – 58% – apreciază că riscul este „mic” sau „foarte mic”.

Guvernul și Apărarea

La capitolul încrederii în Guvern, cifrele arată o lipsă de încredere: 58% dintre respondenți consideră că Executivul gestionează prost sectorul apărării, doar 22% oferind un calificativ pozitiv. Restul de 20% au evitat răspunsul.

Războiul din Moldova: sprijin moral, dar reticență la trupe

În eventualitatea unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, 28% dintre români cred că România ar trebui să trimită trupe, în timp ce 55% se opun categoric.

Doar 17% sunt indeciși.

Cine ar trebui să conducă Apărarea? Militarul, nu civilul

Pe fondul tensiunilor regionale, 75% dintre români cred că Ministerul Apărării Naționale ar trebui condus de un ofițer superior în retragere, cu experiență profesională recunoscută. Doar 11% preferă un civil, iar 14% nu au o opinie.

Sondajul a fost realizat de institutul de cercetare Avangarde în perioada 6–10 octombrie 2025, pe un eșantion de 920 de persoane adulte, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.