G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Viorica Dancilă după scandalul paradei de la Beijing: „Știam că vine și…

ambasada china viorica dancila
sursa foto: Facebook / Ambasada Chinei

Viorica Dancilă după scandalul paradei de la Beijing: „Știam că vine și Donald Trump”

Articole7 Sep • 922 vizualizări 1 comentariu

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Antena 3, referitor la scandalul paradei de la Beijing unde a participat împreună cu fostul premier Adrian Năstase, că ”și președintele Donald Trump trebuia să participe la eveniment și că s-a simțit onorată de faptul că „încă există oameni care se bucură de aprecierea Chinei”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Știam că va participa și președintele Donald Trump. Și președintele Donald Trump trebuia să participe la acest eveniment. Și știți foarte bine că la un moment dat se confirma participarea președintelui Statelor Unite. Dar, indiferent cine a participat, a participat la invitația președintelui Xi Jinping. A invitat persoane pentru care dânsul are sentimente de apreciere, de prietenie, de relații comerciale, de cooperare între țările respective. Indiferent cine era invitat, eu, în calitate de fost prim-ministru, de persoană privată, primind o asemenea invitație, mă simt onorată”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

Context 

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături de lideri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) sau Xi Jinping (China).

“România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a declarat ministra de Externe Oana Țoiu.

Foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă”.

Liderul chinez Xi Jinping a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.

Doar un singur lider al UE a participat la eveniment – prim-ministrul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sorin Grindeanu, despre participarea lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing: A fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze / Cei doi nu mai sunt membri ai PSD / Atac la Oana Țoiu: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!”

Articole4 Sep • 419 vizualizări
0 comentarii

După summitul cu Putin de la Beijing, anturajul lui Kim Jong Un a curăţat amprentele de pe obiectele atinse de liderul nord-coreean

Articole4 Sep • 626 vizualizări
1 comentariu

Trump a comentat parada din China și întâlnirea dictatorilor Xi Jiping – Vladimir Putin – Kim Jong Un: „Mi s-a părut foarte, foarte impresionant / Relaţia mea cu toţi este foarte bună / Vom afla cât de bună este în următoarea săptămână sau două”

Articole4 Sep • 3.412 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. 😂 Ori e pruasta, ori se preface ca e pruasta. Trump, in China, cand el e in conflict major pe tema taxelor…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.