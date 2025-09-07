Viorica Dancilă după scandalul paradei de la Beijing: „Știam că vine și Donald Trump”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Antena 3, referitor la scandalul paradei de la Beijing unde a participat împreună cu fostul premier Adrian Năstase, că ”și președintele Donald Trump trebuia să participe la eveniment și că s-a simțit onorată de faptul că „încă există oameni care se bucură de aprecierea Chinei”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Știam că va participa și președintele Donald Trump. Și președintele Donald Trump trebuia să participe la acest eveniment. Și știți foarte bine că la un moment dat se confirma participarea președintelui Statelor Unite. Dar, indiferent cine a participat, a participat la invitația președintelui Xi Jinping. A invitat persoane pentru care dânsul are sentimente de apreciere, de prietenie, de relații comerciale, de cooperare între țările respective. Indiferent cine era invitat, eu, în calitate de fost prim-ministru, de persoană privată, primind o asemenea invitație, mă simt onorată”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

Context

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături de lideri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) sau Xi Jinping (China).

“România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a declarat ministra de Externe Oana Țoiu.

Foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă”.

Liderul chinez Xi Jinping a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.

Doar un singur lider al UE a participat la eveniment – prim-ministrul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.