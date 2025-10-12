G4Media.ro
Lionel Messi, jucătorul celor de la Inter Miami, într-o fază de joc din MLS.
Lionel Messi / Sursa foto: Lynne Sladky / AP / Profimedia

VIDEO Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba

Lionel Messi (38 de ani) a avut parte de încă o seară magică în tricoul celor de la Inter Miami, starul argentinian reușind o „dublă” și o pasă de gol senzațională pentru Jordi Alba. Trupa din Florida s-a impus cu 4-0 în duelul cu Atlanta United.

Messi a strălucit din nou într-un meci al celor de la Inter Miami: două goluri și o pasă de gol pentru Jordi Alba.

Partida de pe „Chase Stadium” din Florida a făcut parte din penultima etapă a sezonului regulat din MLS.

Messi a ajuns la 26 de goluri și 19 pase decisive în actualul sezon de MLS, el conducând în topul marcatorilor din liga de fotbal americană.

În Conferința de Est, Inter Miami se află pe locul 3, cu 62 de puncte, la fel precum ocupanta locului doi, Cincinnati. Liderul Philadelphia are 66 de puncte.

Primul gol marcat de Messi

Pasă de excepție a lui Messi pentru Jordi Alba

Al doilea gol marcat de Messi

Rezumatul partidei dintre Inter Miami și Atlanta

