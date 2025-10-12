VIDEO Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba
Lionel Messi (38 de ani) a avut parte de încă o seară magică în tricoul celor de la Inter Miami, starul argentinian reușind o „dublă” și o pasă de gol senzațională pentru Jordi Alba. Trupa din Florida s-a impus cu 4-0 în duelul cu Atlanta United.
Messi a strălucit din nou într-un meci al celor de la Inter Miami: două goluri și o pasă de gol pentru Jordi Alba.
Partida de pe „Chase Stadium” din Florida a făcut parte din penultima etapă a sezonului regulat din MLS.
Messi a ajuns la 26 de goluri și 19 pase decisive în actualul sezon de MLS, el conducând în topul marcatorilor din liga de fotbal americană.
În Conferința de Est, Inter Miami se află pe locul 3, cu 62 de puncte, la fel precum ocupanta locului doi, Cincinnati. Liderul Philadelphia are 66 de puncte.
Primul gol marcat de Messi
Lionel Messi is actually still the best footballer on the planet at 38 years of age.
No one will ever come close to this alien. He’s going to lead Argentina to back-to-back World Cup’s, the greatest to ever do it.
— CounterPressers (@CounterPressers) October 12, 2025
Pasă de excepție a lui Messi pentru Jordi Alba
WOW! 😱 What an insane strike off the volley while falling from Luis Suarez! 🚀 pic.twitter.com/GvRE5eQyPg
— Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025
Al doilea gol marcat de Messi
JORDI ➡️ LEO 🔥 pic.twitter.com/Rnmbc5Snkc
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025
Rezumatul partidei dintre Inter Miami și Atlanta
