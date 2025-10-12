Un polițist din Bruxelles, suspectat de spionaj pentru China și Rusia

Autoritățile belgiene investighează un posibil caz de spionaj în interiorul propriei poliții. Un polițist din zona Bruxelles-Capitale/Ixelles este suspectat că ar fi furnizat informații sau imagini către servicii secrete străine, în special din China și Rusia, potrivit informațiilor confirmate de mai multe surse ale postului public RTBF.

Polițist inculpat după o percheziție domiciliară

Potrivit anchetatorilor, suspectul a fost reținut săptămâna trecută în urma unei percheziții la domiciliu, iar ulterior a fost inculpat și eliberat sub condiții. Ancheta este coordonată de un judecător de instrucție și de parchetul federal, fiind desfășurată de Inspecția Generală a Poliției (AIG) și Poliția Federală.

Cazul își are originea într-o investigație declanșată de Serviciul General de Informații și Securitate (SGRS) — structura militară de informații a Belgiei — care, împreună cu Sûreté de l’État (serviciul civil de contraspionaj), are misiunea de a detecta amenințările de spionaj pe teritoriul belgian.

Posibilă monitorizare a opozanților regimurilor de la Beijing și Moscova

Surse apropiate anchetei susțin că polițistul ar fi putut filma sau fotografia participanți la manifestații organizate la Bruxelles, printre care s-ar fi numărat oponenți ai regimurilor chinez și rus. Ancheta încearcă să stabilească dacă aceste materiale au fost transmise intenționat unor reprezentanți ai statelor respective sau dacă agentul a fost manipulat fără să conștientizeze scopul acțiunilor sale.

Bruxellesul este un loc frecvent al manifestațiilor internaționale — peste 1.000 de proteste au loc anual în capitala belgiană, oraș care găzduiește instituțiile europene, NATO și numeroase ambasade. Din acest motiv, orașul este deseori numit „cuibul spionilor”, fiind un punct de interes major pentru serviciile secrete străine.

Cadrul legal pentru cazurile de spionaj, extins recent

Belgia a modificat Codul Penal în aprilie 2024, extinzând aria infracțiunilor ce pot fi încadrate drept spionaj. Noul cadru legal permite urmărirea penală a oricărei persoane care furnizează, direct sau indirect, informații unui stat străin, chiar și în absența unei relații formale cu un serviciu de informații.

Poliția locală a confirmat pentru RTBF că a fost declanșată o anchetă internă, iar „măsuri corespunzătoare vor fi luate în funcție de rezultate”. Deocamdată, polițistul vizat nu a fost contactat de presă, iar Parchetul Federal a refuzat să comenteze pe marginea cazului, invocând confidențialitatea procedurii.

La rândul său, Inspecția Generală a Poliției a transmis că „nu comunică despre anchete judiciare aflate în desfășurare”.

Un caz simbolic pentru tensiunile geopolitice actuale

Incidentul vine într-un context în care Europa Occidentală intensifică măsurile împotriva infiltrării spionajului străin, în special din partea Chinei și Rusiei. Bruxellesul, fiind un centru al deciziilor politice și militare europene, rămâne un punct vulnerabil și, totodată, un teren de luptă nevăzut între serviciile de informații internaționale.