VIDEO INTERVIU Andrei Ion, șef de unitate, Comisia Europeană: „Ne îndreptăm către plată pe rezultate, la programele cu fonduri europene, și mai puțin plata facturilor/ Numărul de programe va fi redus de la 52 la 16”

Mizele viitorului buget european pentru perioada 2028-2035 și schimbările propuse de Comisie au fost subiectele de discuție cu Andrei Ion, Șeful de unitate adjunct al Direcției pentru Cheltuieli în domeniul Coeziunii și Politicii Agricole Comune din cadrul Comisiei Europene. Interviul a fost realizat de Francesca Cristea, Head of Policy&Programs, Europuls, în cadrul forumului Eurosfat din 22 septembrie.

Discuția arată cum se schimbă filosofia bugetară a Uniunii Europene și ce șanse are România să transforme flexibilitatea propusă de Comisie într-un avantaj real.

Din acest interviu vei afla:

🔵 Cum se construiește un buget istoric de aproape 2.000 de miliarde de euro, într-un context marcat de crize succesive și noi priorități europene;

🔵 De ce Comisia propune reducerea numărului de programe de finanțare (de la 52 la 16) și cum această simplificare va aduce reguli mai clare și mai multă flexibilitate pentru statele membre;

🔵 Ce înseamnă trecerea la planurile de parteneriat național și regional și cum vor fi implicate autoritățile locale în definirea priorităților;

🔵 Cum se asigură România că va continua să finanțeze proiecte locale și regionale, de la agricultură și dezvoltare rurală, până la infrastructură și spitale moderne;

🔵 Exemple de proiecte care au schimbat deja realitatea din România: cadastrul agricol, laserul de la Măgurele, dotarea spitalelor de urgență cu aparatură modernă.

