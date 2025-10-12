Trei diplomați din Qatar așteptați la summitul privind Gaza au murit într-un accident rutier în Egipt

Trei diplomaţi qatarezi şi-au pierdut viaţa şi doi au fost răniţi într-un accident de maşină în apropierea staţiunii egiptene Sharm el-Sheikh, unde luni este programat un summit crucial privind Gaza, a anunţat duminică Qatarul, un mediator cheie în războiul dintre Israel şi gruparea teroristă palestiniană Hamas, transmite Agerpres.

Ambasada Qatarului la Cairo şi-a exprimat „profunda tristeţe şi durere în urma morţii a trei membri ai administraţiei într-un tragic accident rutier petrecut la Sharm el-Sheikh, în timp ce se aflau în misiune”.

Diplomaţii decedaţi vor fi transferaţi la Doha duminică la bordul unui avion qatarez, la fel şi cei doi răniţi care primesc în prezent îngrijiri medicale la Sharm el-Sheikh, a anunţat ambasada într-un comunicat.

Potrivit postului Al-Qahera News, care are legături cu serviciile de securitate egiptene, accidentul a fost cauzat de pierderea controlului vehiculului, însă, oficial, cauza accidentului nu a fost încă stabilită, iar autorităţile egiptene nu au făcut comentarii.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Egipt din cauza vitezei necorespunzătoare, a nerespectării regulilor de către mulţi şoferi şi a stării precare a unora dintre drumurile ţării.

Ambasada şi-a exprimat ”recunoştinţa şi aprecierea faţă de autorităţile egiptene competente” pentru ”cooperarea, preocuparea şi eforturile lor în urmărirea accidentului şi furnizarea facilităţilor necesare”, scrie EFE.

În ultimele zile au avut loc discuţii în staţiunea Sharm el-Sheikh de la Marea Roşie pentru a pune capăt războiului dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza.

Qatarul, împreună cu Egiptul şi Statele Unite, a participat timp de mai multe luni la discuţii care au vizat ajungerea la un acord în teritoriul palestinian şi care au dus în cele din urmă la un armistiţiu care a intrat în vigoare vineri.

Sharm el-Sheikh a găzduit săptămâna trecută lideri ai Hamas şi din Israel, precum şi ţări mediatoare, pentru discuţii intensive menite să asigure un armistiţiu bazat pe un plan în 20 de puncte prezentat de preşedintele american Donald Trump.

Oraşul va găzdui luni un summit pentru pace, găzduit de Trump şi de preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, la care vor participa lideri din peste 20 de ţări, inclusiv din Franţa şi din Regatul Unit.