FOTO Ambasada Chinei le-a mulțumit foștilor premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru participarea la ”summitul dictatorilor” de la Beijing, alături de criminalul de război Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un

Ambasada Chinei în România le-a mulțumit foștilor premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru participarea la ”summitul dictatorilor” de la Beijing, alături de criminalul de război Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. Mulțumirile au venit printr-un mesaj publicat de ambasadă miercuri după-amiază, pe Facebook:

”Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături de lideri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) sau Xi Jinping (China).

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a scris Adrian Năstase, marți, pe blogul său.

De altfel, foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă”.

Liderul chinez Xi Jinping a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.