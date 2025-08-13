G4Media.ro
UPDATE Preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

UPDATE Preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în spitale dacă nu plătesc asigurare medicală la stat / ”Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, din 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția” / Reacția Patriarhiei

13 Aug

Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, anunță Ziarul de Iași.

Până la această dată, aceștia își păstrează statutul de asigurat.

După 1 septembrie, vor putea opta pentru asigurare medicală doar prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Plata se va face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026. Măsura face parte din planul Guvernului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

Monalisa Artenie a precizat că de la plata contribuției sunt exceptate doar persoanele cu adevărat nevoiașe, precum cele incluse în programe sociale sau care suferă de afecțiuni grave.

„Personalul monahal deține PFA-uri prin care obține venituri din vânzarea de lumânări și din diverse slujbe religioase. Sunt venituri înregistrate, iar decizia de a-i include în categoria persoanelor care trebuie să plătească contribuția de sănătate nu a fost întâmplătoare. Măsura a venit după confirmarea unor informații privind aceste surse de câștig”, a precizat Monalisa Artenie.

Patriarhia: Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție / Monahii care nu realizează venituri beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri

