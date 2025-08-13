Patriarhia: Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție / Monahii care nu realizează venituri beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Patriarhia Română a precizat, miercuri, într-un comunicat de presă, că preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție, iar monahii care nu realizează venituri beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Patriarhia cataloghează drept false informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la „presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoți și personalul monahal”.

„Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție. Atât personalul clerical, cât și majoritatea monahilor sunt angajați ai unităților de cult și achită, ca orice alt angajat din România, impozite și contribuții la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială”, se arată în comunicat.

Patriarhia a mai precizat că „monahii care nu realizează venituri – fie din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fie aparținând altor culte religioase recunoscute (prin asimiliare) – beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri”.

„Dacă în cazul asistaților sociali dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal, această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiția esențială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, „afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă și contravine în mod direct Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor și monahilor desfășurarea de activități economice”.

Patriarhia precizează că articolul 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult stabilește că: „Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului”.

„Aceste activități nu sunt desfășurate de persoane fizice autorizate (PFA), contrar celor afirmate eronat în unele materiale de presă”, se arată în comunicat.

Patriarhia Română face „un apel la responsabilitate în comunicarea publică, solicitând respectarea adevărului și evitarea propagării informațiilor neconfirmate sau tendențioase cu privire la statutul personalului clerical și monahal în sistemul de asigurări de sănătate”.

Context. Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, anunță Ziarul de Iași.

După 1 septembrie, vor putea opta pentru asigurare medicală doar prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Plata se va face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026. Măsura face parte din planul Guvernului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

Monalisa Artenie a precizat că de la plata contribuției sunt exceptate doar persoanele cu adevărat nevoiașe, precum cele incluse în programe sociale sau care suferă de afecțiuni grave.