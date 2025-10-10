Cabinetul israelian ratifică armistiţiul din Gaza şi acordul privind schimbul de ostatici cu Hamas / Ostaticii deţinuţi în Gaza vor fi eliberaţi în decurs de 72 de ore

Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie, ceea ce înseamnă că aermistiţiul intră imediat în vigoare, transmite News.ro.

„Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – atât a celor în viaţă, cât şi a celor decedaţi”, se precizează în document.



Guvernul Israelului a ratificat vineri un armistiţiu cu gruparea militantă palestiniană Hamas, deschizând calea pentru suspendarea ostilităţilor din Gaza în termen de 24 de ore şi eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în Gaza în decurs de 72 de ore după aceea.



Cabinetul israelian a aprobat acordul vineri dimineaţa devreme, la aproximativ 24 de ore după ce mediatorii au anunţat o înţelegere privind eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a iniţiativei preşedintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului de doi ani din Gaza.”



„Guvernul a aprobat acum planul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – celor vii şi celor căzuţi”, se arată pe contul de X al premierului israelian Netanyahu.



Războiul a adâncit izolarea internaţională a Israelului şi a zdruncinat Orientul Mijlociu, transformându-se într-un conflict regional care a atras Iranul, Yemenul şi Libanul. A pus la încercare şi relaţia dintre SUA şi Israel, Trump părând să îşi piardă răbdarea cu Netanyahu şi să îl preseze să ajungă la un acord.



Atât israelienii, cât şi palestinienii s-au bucurat după anunţarea acordului, cel mai important pas de până acum pentru a pune capăt celor doi ani de război, în care peste 67.000 de palestinieni au fost ucişi, şi pentru a readuce ultimii ostatici capturaţi de Hamas în atacurile sângeroase care au declanşat conflictul.



Şeful Hamas în exil din Gaza, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit garanţii din partea Statelor Unite şi a altor mediatori că războiul s-a încheiat.



Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că încetarea focului va intra în vigoare în termen de 24 de ore de la aprobarea acordului de către guvern. După această perioadă de 24 de ore, ostaticii deţinuţi în Gaza vor fi eliberaţi în decurs de 72 de ore.



Se crede că 20 de ostatici israelieni sunt încă în viaţă în Gaza, în timp ce 26 sunt consideraţi morţi, iar soarta a doi rămâne necunoscută. Hamas a indicat că recuperarea trupurilor celor decedaţi ar putea dura mai mult decât eliberarea celor aflaţi în viaţă.



Conform acordului, luptele vor înceta, Israelul se va retrage parţial din Gaza, iar Hamas va elibera toţi ostaticii rămaşi în schimbul a sute de prizonieri deţinuţi de Israel.



Flote de camioane care transportă alimente şi ajutoare medicale vor primi acces în Gaza pentru a oferi sprijin civililor, dintre care sute de mii s-au adăpostit în corturi după ce forţele israeliene le-au distrus locuinţele şi au transformat oraşe întregi în ruine.