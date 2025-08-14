Cum se implică Rusia fățiș în alegerile din Ungaria după o rețetă folosită și în România: serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orban

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a emis miercuri o declarație în care susținea, fără nici o dovadă, că UE vrea o schimbare de putere în Ungaria și vrea să-l numească prim-ministru pe Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, relatează Transtelex. Magyar a acuzat Rusia de imixtiune fățișă în alegeri. Serviciul rus de spionaj a făcut o acuzație similară și în legătură cu România, chiar înainte de campania prezidențială din acest an.

Amestecul SVR în Ungaria

Serviciul rus de informații a susținut că Bruxelles-ul vrea să-l înlocuiască pe Orbán deoarece Ungaria obstrucționează procesul decizional al UE privind Rusia și Ucraina, cel mai recent prin blocarea negocierilor bugetare.

Rușii au mai susținut fără nicio dovadă că Ursula von der Leyen a organizat sprijin financiar, mediatic și politic pentru Péter Magyar, inclusiv cu implicarea fundațiilor germane, a ONG-urilor norvegiene și a Partidului Popular European.

Declarația publică a SVR a preluat narațiunile pe care partidul guvernamental Fidesz le răspândește în Ungaria, printre care și acuzați fără nici o dovadă că Ucraina vrea și ea înlocuirea guvernului ungar, deoarece Orbán și partidul său blochează procesul de integrare europeană a Ucrainei.

Serviciul secrete rusesc susține că „regimul lui Volodimir Zelenski face cea mai murdară treabă” deoarece folosește resursele serviciilor secrete ucrainene și ale diasporei ucrainene din Ungaria pentru a destabiliza situația din Ungaria.

Acest anunț a fost publicat fără critici în presa publică maghiară și în mai multe instituții media afiliate guvernului, un semnal că Fidesz cooperează în mod conștient cu propaganda rusă, potrivit Transtelex.

Péter Magyar, rivalul lui Orban cotat pe primul loc în sondaje înainte de alegerile din 2026, a declarat că Vladimir Putin a început să se amestece în alegerile din Ungaria. El a spus: „Nu ne temem de Putin, nu ne temem de Orbán.” Potrivit acestuia, declarația SVR sună exact ca declarațiile partidului din timpul regimului comunist Kádár. Conform declarației Partidului Tisza, întreaga afacere este „dezinformare evidentă” și arată clar că Fidesz și propaganda de stat rusă au căzut pe aceeași pistă.

Reamintim că Viktor Orban este calul troian al Rusiei în UE și NATO.

Intervenția SVR în alegerile din România

În 4 martie, în plină campanie electorală pentru prezidențiale, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a folosit același instrument ca și în cazul Ungariei – un comunicat de presă – pentru a lovi în Uniunea Europeană.

SVR a susținut, fără să prezinte nici o probă, că decizia parchetului român de a formula acuzații împotriva lui Călin Georgescu ”este susținută de conducerea UE”. Una dintre acuzațiile procurorilor este că Georgescu a atentat la ordinea constituțională. Prin acest comunicat oficial al unei instituții de stat, Rusia a sprijinit oficial narativul campaniei lui Georgescu împotriva UE – la fel ca în Ungaria.

Comunicatul oficial al SVR din martie a preluat la indigo discursul lui Călin Georgescu, al partidelor extremiste AUR, POT și SOS.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei este condus de Serghei Narîșkin, unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai Rusiei.

SRI, SIE și Ministerul de Interne au acuzat amestecul Rusiei în campania electorală a lui Călin Georgescu. Documentele desecretizate de CSAT în 2024 au arătat conexiuni între oamenii apropiați de Călin Georgescu și entități din Rusia.

Dosarul Parchetului General a prezentat de asemenea proba legăturilor cu Rusia ale apropiaților acestuia – Horațiu Potra și Marian Burcea.