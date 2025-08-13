Oamenii Rusiei încep protestele la Chișinău, Poliția cere primarului Ion Ceban să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor

Poliția din Republica Moldova a adresat primarului municipiului Chișinău o solicitare fermă de a nu autoriza protestul din 16 august împotriva autorităților pro-europene planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Oamenii Rusiei au încercat și în 2024, înainte de alegerile prezidențiale, să răstoarne guvernarea prin proteste violente.

Reprezentanții Poliției Naționale subliniază că Șor organizează și finanțează manifestația prin plata directă a participanților, promovând o acțiune ilegală care încalcă legislația și principiile de ordine publică, potrivit Radio Chișinău.

Oligarhul condamnat Ilan Șor, adăpostit acum la Moscova, a lansat un apel public către cetățeni, îndemnându-i să iasă la protest sâmbătă, 16 august, în Piața Marii Adunări Naționale. În mesajul său, Șor a promis fiecărui participant o sumă de 3000 de dolari pentru participare.

Și Marina Tauber, o acolită a lui Ilan Șor, aflată și ea în Ruia, a anunțat organizarea unei „întâlniri spontane sub formă de flashmob” în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, pe 16 august.

„Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a Republicii Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală. Orice autorizare a acestui protest va însemna complicitate directă la activitățile ilegale ale organizației criminale conduse de Șor, încălcând astfel în mod flagrant legea”, transmite Poliția într-o scrisoare transmisă lui Ion Ceban.

Poliția avertizează că responsabilitatea pentru orice consecințe negative generate de aprobarea protestului revine exclusiv conducerii Primăriei Capitalei.

„Poliția mizează pe faptul că Autoritatea publică locală va respecta legea și va proteja ordinea publică, respingând orice inițiativă cu caracter infracțional”, mai transmit autoritățile.

Pe de altă parte, experții au spus pentru Radio Chișinău că în conformitate cu legislația, Primăria nu autorizează, doar înregistrează declarațiile de întruniri sau protest. Interzicerea poate fi dispusă doar de instanța de judecată sesizată de Administrația publică locală, iar participanții care iau bani pentru protest contrar legii, trebuie sancționați de poliție.