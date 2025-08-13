Ministrul britanic de externe s-a autodenunţat la Agenţia pentru Mediu după ce a pescuit cu JD Vance fără să aibă permis

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul britanic de externe David Lammy s-a autodenunţat la Agenţia pentru Mediu după ce a mers la o partidă de pescuit, fără să dispună de permisul necesar, împreună cu vicepreşedintele american JD Vance în timpul vizitei acestuia din urmă în Regatul Unit, a anunţat miercuri Ministerul de Externe britanic, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Partida de pescuit a avut loc vinerea trecută la Chevening House, reşedinţa oficială oferită miniştrilor britanici de externe în Kent, la sud-est de Londra, în prima zi a vacanţei lui JD Vance, care a fost însoţit de familie, în Regatul Unit.

„Ministrul de externe a scris Agenţiei pentru Mediu cu privire la o scăpare administrativă care a dus la lipsa permiselor necesare pentru pescuitul într-un lac privat, în timpul unei misiuni diplomatice la Chevening House săptămâna trecută”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic.

El a precizat că Lammy a obţinut permisele necesare după partida de pescuit, în timpul căreia el nu a prins niciun peşte, a dezvăluit vineri ministrul presei.

În Anglia şi Ţara Galilor, orice persoană cu vârsta de minim 13 ani trebuie să deţină un permis special pentru a putea pescui specii de apă dulce, precum crapul, conform reglementărilor actuale ale Agenţiei de Mediu.

După weekendul petrecut la Chevening House, JD Vance şi-a continuat vacanţa în zona rurală Cotswolds, în sud-estul Angliei, unde localnicii au organizat o petrecere intitulată „Vance not welcome” („Vance nu este binevenit”) în semn de protest faţa de vizita sa şi de perturbările pe care aceasta le-a cauzat localnicilor.