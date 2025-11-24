Home » Articole » Stimularea productivităţii ar dinamiza PIB-ul şi ar crea mai multe locuri de muncă în Europa şi Asia Centrală, arată un raport al Băncii Mondiale

Stimularea productivităţii ar dinamiza PIB-ul şi ar crea mai multe locuri de muncă în Europa şi Asia Centrală, arată un raport al Băncii Mondiale

24 nov. 2025
96
Stimularea productivităţii ar dinamiza PIB-ul şi ar crea mai multe locuri de muncă în Europa şi Asia Centrală, arată un raport al Băncii Mondiale
sursa foto: © Photographerlondon | Dreamstime.com
Ascultă articolul

Ţările din Europa şi Asia Centrală (ECA) ar trebui să acţioneze urgent pentru a utiliza mai eficient activele economice existente şi pentru a investi în capacităţile firmelor şi ale oamenilor, pentru a debloca o creştere mai rapidă, se arată într-un raport al Băncii Mondiale (BM) publicat luni, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Raportul „TIDES of Change: Igniting Productivity Growth in Europe and Central Asia (Stimularea creşterii productivităţii în ECA)” constată că atragerea de capital financiar şi uman sunt necesare, dar nu suficiente pentru a stimula creşterea economică, deoarece reprezintă doar o parte a ecuaţiei creşterii, cealaltă fiind productivitatea, care dă măsura eficienţei cu care sunt utilizate capitalul şi munca.

O creştere a productivităţii cu 10% ar putea adăuga aproape două milioane de locuri de muncă în regiunea ECA, evidenţiind legătura strânsă dintre productivitate şi creşterea ocupării forţei de muncă în ţări şi sectoare, se arată în raport.

Potrivit BM, încetinirea creşterii din regiune după criza financiară globală a fost determinată aproape în totalitate de o încetinire a productivităţii. Această încetinire a coincis cu un ritm mai lent al reformelor, care a permis persistenţa unor distorsiuni de piaţă, cum ar fi prezenţa ridicată a întreprinderilor de stat mai puţin eficiente.

„Resursele nu au fost alocate acolo unde pot genera cele mai mari randamente. Alături de integrarea incompletă pe pieţele globale şi capacităţile slabe ale firmelor, aceşti factori acţionează ca o frână asupra productivităţii şi au limitat potenţialul ţărilor. Fără îmbunătăţiri ale productivităţii, randamentele investiţiilor suplimentare de capital generează o producţie mai redusă decât înainte”, avertizează Banca Mondială.

Articolul continuă mai jos

Raportul mai arată că stimularea productivităţii conduce, în cele din urmă, la bunăstare sporită, generează mai multe locuri de muncă şi salarii mai mari. Dacă ritmul de creştere a productivităţii în regiunea ECA după 2008 ar fi egalat ritmul din perioada de dinaintea crizei financiare, PIB-ul regiunii ar fi fost astăzi cu aproximativ 62% mai ridicat.

Firmele din regiune care exportă sunt cele mai productive şi, deşi reprezintă o minoritate, ele contribuie majoritar la crearea de locuri de muncă, investiţii şi valoare adăugată în majoritatea ţărilor din regiunea ECA. De fapt, ţările din regiunea ECA comercializează, în medie, cu 45% mai puţin decât ar putea, ceea ce indică un potenţial semnificativ neexplorat de a extinde beneficiilor integrării comerciale şi ale investiţiilor străine directe.

Vestea bună este că, dacă aceste ţări valorifică acest potenţial, ar putea, de asemenea, să profite de oportunitatea oferită de orientarea actuală a firmelor multinaţionale către lanţuri valorice mai apropiate de casă şi mai reziliente, susţine sursa citată. Valorificarea acestei oportunităţi va necesita reforme ale mediului de afaceri şi consolidarea capacităţilor firmelor autohtone, astfel încât acestea să poată interacţiona mai bine cu multinaţionalele cu productivitate ridicată.

Este nevoie de un nou impuls al reformelor pentru a debloca potenţialul de productivitate al regiunii prin acţiuni ţintite în comerţ, investiţii, digitalizare, eficienţă şi competenţe, se arată în raport.

„Dovezile sunt grăitoare. Când concurenţa este robustă, când firmele pot accesa tehnologie şi finanţare, când comerţul şi investiţiile sunt deschise şi când angajaţii au competenţele necesare pentru a adopta tehnologii şi a se adapta, productivitatea creşte. Firmele se dezvoltă, angajează mai mulţi oameni şi arată o mai mare dinamică de afaceri. Acest lucru impulsionează creşterea veniturilor şi succesul ţărilor”, a afirmat Asad Alam, director regional pentru Europa şi Asia Centrală, departamentul prosperitate, în cadrul Băncii Mondiale, citat în comunicat.

Raportul utilizează date unice la nivelul companiilor pentru a oferi perspective noi asupra tendinţelor productivităţii şi asupra factorilor determinanţi, dar şi asupra magnitudinii blocajelor şi oportunităţilor de productivitate ale ţărilor din regiunea ECA.

Datele armonizează peste 40 de milioane de observaţii la nivel de firmă, colectate de la oficiile naţionale de statistică, autorităţi fiscale şi surse complementare din 16 ţări şi multiple sectoare, acoperind perioada 2008-2023.

Banca Mondială subliniază nevoia urgentă a unei agende de reformă revitalizate, inclusiv rolul crucial al guvernelor în integrarea agendei productivităţii în planurile şi bugetele naţionale, în facilitarea concurenţei pe piaţă, asigurarea transparenţei în achiziţiile publice şi măsurarea progresului reformelor.

Cu politicile potrivite şi angajamentul factorilor de decizie, liderilor de afaceri şi partenerilor, ţările din regiunea ECA îşi pot recâştiga avântul şi îşi pot transforma viitorul economic, se arată în raport.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”