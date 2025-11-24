Ascultă articolul

De la US Open din 2023, tenisul masculin a devenit o afacere între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Cei doi au câștigat toate titlurile de Grand Slam de la acel moment, dar Rennae Stubbs, fostă lideră mondială la dublu, spune că Novak Djokovic poate avea „o ultimă șansă” să cucerească un titlu major la Melbourne, cu ocazia Australian Open din 2026.

După apusul BIG 3, tenisul masculin a trecut la o dominație în doi: Sinner și Alcaraz. Cei doi s-au impus la toate turneele de Grand Slam începând cu 2024, iar concurența pare la un pas și jumătate în urma lor.

Nici măcar legendarul de-acum Novak Djokovic nu se poate opune hegemoniei, sârbul arătându-și totuși vârsta (aproape 39 de ani) în duelurile directe cu cei doi.

Fostă lideră WTA la dublu, Rennae Stubbs consideră că Nole mai are o ultimă șansă de a triumfa la un Grand Slam, iar aceasta vine la Antipozi: Djokerul are în carieră zece titluri la Australian Open.

De la US Open 2023, Novak nu a mai pus mâna pe vreun trofeu de Grand Slam, iar șansele ca acest lucru să se mai întâmple scad considerabil de la un turneu major la altul.

Djokovic nu a avut un 2025 rău: a jucat semifinale la toate turneele majore, dar acesta a fost punctul maxim: a abandonat cu Zverev la AO, a fost învins de două ori de Sinner (Roland Garros și Wimbledon) și de Alcaraz la USO.

Este tot mai clar că Jannik și Carlos sunt mari favoriți la Melbourne pentru turneul major din 2026.

Cu toate acestea, Rennae Stubbs consideră că Nole poate avea șansele sale la ediția de anul viitor de la AO.

„Cred că Novak își propune acest obiectiv (n.r. să triumfe la Melbourne).

Nu cred că i-a păsat de finala ATP (n.r. Turneul Campionilor), evident, nu a jucat-o. Cred că va depune tot acest timp și efort pentru a se strădui din răsputeri să câștige încă o dată în Australia.

Cred că el este singurul care le poate face probleme lui Jannik și Carlos. Carlos nu a ajuns niciodată în finală acolo. Novak l-a învins anul trecut – un set a fost foarte bun, dar Novak a fost în general mai bun mai apoi.

Cred că Novak intră acolo gândindu-se: Știu că pot ajunge în semifinală și știu că mai am o ultimă șansă”, transmite Rennae Stubbs.

„Nu cred că l-ar învinge pe cineva ca Jannik pe acel teren, cred că Jannik este pur și simplu prea bun la Melbourne. Dar ar putea fi, în același timp, singurul loc în care Novak poate câștiga.

Există și accidentări, adică un jucător se poate accidenta, și, știți, au fost câțiva jucători care au profitat de accidentările jucătorilor de top și au câștigat un Grand Slam”, adaugă Stubbs, citată de tennis365.com, despre factorii care pot lucra în favoarea lui Djokovic la Australian Open.