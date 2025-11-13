Carlos Alcaraz, campionul care încă locuiește cu părinții: „Mă ceartă dacă întârzii”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Carlos Alcaraz este liderul mondial din ATP, iar recent a dezvăluit că în pofida faptului că a câștigat din premiile din tenis aproape 55 de milioane de dolari locuiește în continuare în casa părintească.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Campion de Grand Slam în șase rânduri până la vârsta de 22 de ani, Alcaraz domină tenisul masculin alături de Jannik Sinner, marele său rival.

Cu toate că este multimilionar, Carlos mărturisește că locuiește în continuare alături de părinții săi în Murcia.

Într-un interviu pentru Mundo Deportivo, Alcaraz spune că nu este „momentul potrivit” pentru a pleca din casa părintească.

„Sunt foarte fericit acasă, alături de părinții și frații mei.

Este adevărat că fratele meu mai mare (n.r. Alvaro) s-a mutat deja. Dar, deoarece petrec foarte puțin timp acasă, ori de câte ori mă întorc, îmi place să fiu alături de părinții și frații mei. Pe de altă parte, mamei îi este dor de mine și încă vrea să stau acasă.

Când ajung acasă, sunt același Carlos dintotdeauna. Nu sunt jucătorul de tenis sau numărul unu sau orice altceva. Sunt același ca întotdeauna.

La casa părinților mei, ei au întotdeauna reguli și vor ce este mai bun pentru mine.

De multe ori nu mai stabilesc o oră de culcare, dar îmi spun să nu întârzii, să fac asta, să fac aia. Și când nu fac ce trebuie să fac, mă ceartă”, a precizat zâmbind Carlos Alcaraz.

În acest sezon, Alcaraz a cucerit două titluri de Grand Slam: la Roland Garros și la US Open (a trecut de fiecare dată în finală de Jannik Sinner).

Dacă îl va învinge joi seara pe Lorenzo Musetti la Turneul Campionilor, Alcaraz va încheia anul pe locul 1 ATP.

Dacă nu se va impune, atunci Carlos are nevoie să se califice în finala competiției de la Torino pentru a fi sigur de locul unu la finalul lui 2025.

Dacă nu va ajunge în finală, iar Sinner se va impune la ATP Finals (în calitate de campion neînvins), atunci italianul va încheia sezonul pe locul întâi mondial.