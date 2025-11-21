Ascultă articolul

Carlos Alcaraz a declarat forfait de la faza finală a Cupei Davis, dar va juca meciuri demonstrative pe bani mulți în luna decembrie. Legendarul Jimmy Connors critică abordarea ibericului și spune că tinerii din ziua de azi cred că pot face orice.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alcaraz a avut unele probleme medicale în finala Turneului Campionilor de la Torino (una pierdută contra lui Jannik Sinner), iar mai apoi a declarat forfait în Cupa Davis.

În același timp, liderul ATP are programate meciuri demonstrative în SUA în luna decembrie, iar legendarul Jimmy Connors critică atitudinea lui Alcaraz.

Fostul jucător american este de părere că Alcaraz va aduna multă oboseală din turneul demonstrativ și că banii nu sunt o scuză suficient de plauzibilă.

Carlos va juca pe 7 decembrie în New Jersey, iar o zi mai târziu în Miami. Este un program care încarcă suplimentar un sezon oricum epuizant pentru liderul mondial din ATP.

În cadrul podcastului Advantage Connors, legendarul Jimmy Connors a comentat pe marginea programului pe care ibericul îl are pe final de an.

„Da, este sezonul în care se fac bani, de parcă nu ai câștigat deja destui (n.r. râde). Cu cât mai mulți, cu atât mai bine.

Va fi interesant de văzut. Oare vor forța nota (n.r. tinerii din circuit) și vor juca mai multe meciuri demonstrative, ajungând obosiți la Australian Open?

Știi că vor spune: Am călătorit, am făcut asta și am jucat prea multe meciuri demonstrative, prea multe meciuri speciale. Poți câștiga mulți bani, dar apoi pierzi în turul al doilea al Australian Open”, atrage atenția Jimmy Connors.

Fostul lider ATP spune că tinerii din ziua de azi au senzația că pot face orice și că pot alerga la nesfârșit.

Jimmy Connors and Brett Connors raise big questions about Carlos Alcaraz’s future after his Davis Cup withdrawal! 👀💥 Read more here: https://t.co/OZI8mxKBdo pic.twitter.com/vDcrU90hoN — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) November 20, 2025

În vârstă de 73 de ani, Jimmy Connors a fost lider mondial în circuitul ATP. A câștigat de-a lungul carierei opt turnee de Grand Slam (un titlu la Australian Open, două la Wimbledon și cinci la US Open). A câștigat doar din premiile din tenis suma de $8.641.040 milioane.

De cealaltă parte, Carlos Alcaraz are deja 6 titluri majore în CV până la vârsta de 22 de ani.