Nicușor Dan: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina / Suntem în continuare dispuși să apărăm Ucraina

Ascultă articolul

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, adică de Ucraina, iar comunitatea internațională este dispusă în continuare să apere Ucraina.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina. Noi toți ne uităm acum la Ucraina – comunitatea internațională care dorește o ordine internațională bazată pe reguli – și evident că suntem în continuare dispuși să apărăm Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi noapte de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile american The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri identice cu cererile lui Putin. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat joi planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev.

Citește și BREAKING Textul integral al planului Trump pentru pace. Plus garanții de securitate pentru Ucraina, care ar trebui să cedeze masiv teritorii Rusiei / SUA, NATO și UE vor garanta securitatea Ucrainei ciuntite