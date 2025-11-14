Performanța care schimbă istoria tenisului: Alcaraz îl depășește pe Sinner și pe Big 3

Victoria cu Lorenzo Musetti de la Turneul Campionilor i-a garantat lui Carlos Alcaraz locul întâi la finalul sezonului 2025 din circuitul ATP. Mai mult decât atât, ibericul i-a depășit la un capitol important pe legendarii Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic: a bifat două locuri 1 la final de an până la împlinirea vârstei de 23 de ani.

Alcaraz, peste Federer, Nadal și Djokovic: A terminat de două ori sezonul pe locul 1 până la vârsta de 23 de ani

Alcaraz duce mai departe tenisul spaniol pe culmile gloriei, jucătorul din Murcia preluând cu mare încredere ștafeta de la legendarul Rafael Nadal.

Carlos l-a învins joi seara pe Lorenzo Musetti la Turneul Campionilor de la Torino (scor 6-4, 6-1), iar succesul i-a garantat locul 1 la finalul anului.

Este pentru a doua oară în carieră când Alcaraz va încheia stagiunea din ATP pe primul loc. Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât spaniolul i-a devansat pe legendele din „BIG 3”.

Până la vârsta de 23 de ani, reprezentanții „BIG 3” nu au bifat o asemenea performanță.

Singurul care a mai reușit un asemenea rezultat special a fost australianul Lleyton Hewitt, în intervalul 2001-2002.

2x Grand Slam titles 🏆 🏆

3x Masters 1000 titles 🏆 🏆 🏆

3x ATP 500 titles 🏆 🏆 🏆

70 match wins 🔥

„Sincer să fiu, înseamnă foarte mult pentru mine. Locul 1 la sfârșitul anului este întotdeauna un obiectiv.

La începutul anului, locul unu părea foarte, foarte îndepărtat, având în vedere că Jannik câștiga aproape toate turneele la care participa.

Dar, de la jumătatea sezonului și până acum, mi-am propus să ajung pe locul unu, pentru că am crezut că este posibil.

Am avut șansa să joc un tenis excelent în multe turnee consecutive, ceea ce mi-a oferit șansa de a mă apropia de Jannik în cursa pentru locul 1.

Apoi, în ultimele trei, patru turnee ale anului, am luptat cot la cot cu Jannik pentru acest loc și, în cele din urmă, l-am obținut. Pentru mine, înseamnă totul”, a transmis Carlos Alcaraz.

