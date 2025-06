VIDEO Dezbatere LIVE ENTR: Pasiune și energie, la festivaluri / „Cred că nivelul festivalurilor de la noi este aproape la fel de bun ca al celor din străinătate, la unele chiar chiar mai bun”/ „Am primit un tricou și o bandană pe care le port în mândrie că am putut să ajut”

Începerea sezonului estival marchează și începutul sezonului marilor festivaluri în țară. În acest sens, ENTR a ținut o nouă dezbatere în cadrul contului de Instagram pe tema festivalurilor. Moderatorul Denis Nistor a discutat cu Tudor, un tânăr voluntar la Rockstadt Extreme Fest și cu Alin Pandaru alias Pandutzu, un cunoscut creator de conținut pe teme de concerte și festivaluri.

Invitații au povestit despre line-up-urile de anul acesta, cele mai memorabile experiențe trăite la festivaluri, precum și despre cum sunt festivalurile din România comparativ cu cele din Europa.

Dezbaterea integrală:

View this post on Instagram



Despre headlinerii festivalurilor de anul acesta, invitații au declarat că nu sunt chiar cele mai bune. Printre motivele pe care le speculează Pandutzu se numără faptul că artiștii consacrați se află deja în turnee proprii pe care le prioritizează, au alte concerte deja programate sau, pur și simplu, sunt într-o pauză

Tudor marșează pe ideea că organizatorii o „joacă safe” și susține că ar putea oferi scene unor artiști mai puțin cunoscuți unui public larg, dar care ar putea oferi un spectacol mult mai de calitate.

Din calitatea sa de voluntar la festival, Tudor a trăit mai multe experiențe memorabile și a povestit cum s-a ales cu un tricou și o bandană de la trupa preferată.

O experiență foarte mișto a fost în ultima zi de Rockstadt când a cântat pe scenă Suicidal Tendencies. La final, la ultima piesă și la bis au invitat pe scenă extrem de mulți oameni, Oameni din public au venit pe scenă și au cântat, au dansat cu ei și după noi, echipa de logistică din care am făcut și eu parte. pentru că i-am ajutat am primit un tricou și o bandană pe care le port în mândrie că am putut să ajut.