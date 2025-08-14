Consilier la Guvern, Răzvan Marian Pîrcălăbescu a fost desemnat director al Companiei Naţionale Romarm/ Ministerul Economiei: Autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul

Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern şi fost membru în Consiliul de Administraţie al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naţionale Romarm, desemnat în baza Ordonanţei 109/2011. Romarm anunţă că vizează ”consolidarea poziţiei României ca furnizor de capabilităţi în cadrul NATO şi UE”. Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află compania, a reacţionat arătând că, potrivit procedurii de selecţie, ”autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul”. Reacţia Ministerului vine la scurt timp după ce ministrul Radu Miruţă a criticat în termeni duri modul de selecţie a conducerilor marilor companii ale statului, afirmând că ”păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa, în forma actuală, 109 prin care se face selectarea managementului corporativ”, transmite News.ro.

Romarm a anunţat, joi, că a finalizat ”cu succes” procedura de selecţie conform legislaţiei privind guvernanţa corporativă şi a numit noua conducere executivă a companiei.

”Procesul de selecţie s-a desfăşurat conform standardelor internaţionale de corporate governance aplicabile sectorului industrial strategic prin evaluarea profesională şi tehnică a candidaţilor, analiza competenţelor manageriale şi de leadership, verificări de integritate şi conformitate, precum şi selecţia pe baza unor criterii clare de performanţă şi aliniere la obiectivele strategice naţionale şi internaţionale. În urma acestui proces complex şi competitiv, Consiliul de Administraţie al Romarm a decis numirea domnului Răzvan Marian Pîrcălăbescu în funcţia de director general şi a domnului George Adrian Teotoc în funcţia de director economic, cu mandate de 4 ani. Noua echipă executivă formează un tandem managerial pregătit să implementeze obiectivele prevăzute în Strategia privind industria naţională de apărare şi în direcţiile cheie de dezvoltare trasate de Consiliul de Administraţie, asigurând conformitatea cu ţintele Alianţei Transatlantice şi cu directivele europene în materie de securitate şi apărare”, se arată într-un comunicat al companiei Romarm.

Obiective strategice asumate odată cu numirea noii conduceri sunt: creşterea capacităţii de producţie şi optimizarea fluxurilor industriale, implementarea tehnologiilor avansate şi integrarea în lanţurile valorice euroatlantice, certificarea şi conformitatea cu standardele şi reglementările UE/NATO în domeniul apărării, consolidarea parteneriatelor strategice cu furnizori şi integratori internaţionali, dezvoltarea programelor de instruire şi interoperabilitate pentru personalul tehnic şi managerial, creşterea capacităţii de export şi diversificarea portofoliului de produse.

Răzvan Marian Pîrcălăbescu este consilier la Guvernul României. El a lucrat în Ministerul Economiei şi a deţinut, printre altele, funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Romarm SA Bucureşti – Filiala Societatea Carfil S.A.

În cursul anului trecut, pe lângă funcţiile de la Ministerul Economiei şi din Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu a raportat, venituri şi din alte surse: a fost preşedinte al Consiliului de administraţie al Plafar, administrator special al IOR SA şi consilier la Senatul României.

Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află Compania Naţională Romarm, a reacţionat în urma numirii noii conduceri, anunţând că ”selecţia finală pentru noua conducere a fost derulată, în acord cu prevederile legale în vigoare, de către Consiliului de Administraţie al companiei, format din 5 membri: Constantin Alexie-Cotan Bodolan (preşedinte), Laurenţiu-Nicuşor Gorun, Mihail-Dan Stan, Bogdan Costaş, Ionel-Daniel Butunoi”.

”Conform procedurii de selecţie, autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul”, a transmis Ministerul Economiei, fără alte comentarii.

Miercuri seară, ministrul Radu Miruţă critica dur modul în care se fac selecţiile pentru şefii marilor companii de stat şi anunţa că vrea schimbarea legislaţiei în această privinţă.

”Păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa, în forma actuală, 109 prin care se face selectarea managementului corporativ. Sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege. Am vorbit şi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan, am propus şi colegilor din ministerele USR, propun şi în coaliţie: dacă nu se va schimba această ordonanţă, în sensul de a putea să introduci indicatori de performanţă mai repede, în sensul de a stopa toate acele selecţii care din avion se văd că sunt toxice, stopat fără niciun comentariu, prin lege, în sensul de a reface selecţiile atunci când se micşorează dimensiunea Consiliilor de Administraţie de la 5 la 3, cu reluarea selecţiei, nu există, în mod cert şi asumat, nicio variantă ca ce gestionează companiile de stat să fie în interesul statului. Există o reţea, eu i-aş spune aproape infracţională, căreia i se pune apă la rădăcină, pentru ca cei care ajung, prin această reţea, să conducă companiile de stat, să tragă de volan în direcţia opusă interesului statului”, a afirmat Radu Miruţă, miercuri seară, la Digi 24.