VIDEO Trump pare că a uitat că Alaska face parte din SUA: „Mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia”

Președintele Donald Trump pare să fi confundat Rusia cu Alaska înaintea întâlnirii sale cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul unei conferințe de presă de luni, de la Casa Albă, despre criminalitatea din Washington, DC și planurile sale de a mobiliza Garda Națională și de a pune poliția orașului sub controlul său, transmite Independent.

Trump a transmis știrea de la podiumul sălii de conferințe de presă — alături de procurorul general Pam Bondi, secretarul apărării Pete Hegseth și noul procuror general al DC, Jeanine Pirro — unde a condamnat nivelul criminalității din Washington, DC.

„Este o situație de urgență tragică și mi-e rușine să fiu aici”, a declarat Trump reporterilor. „Știți, mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia. Nu-mi place să fiu aici și să vorbesc despre cât de nesigură, murdară și dezgustătoare a devenit această capitală odată frumoasă.”

Trump nu va merge în Rusia, ci în Alaska, pentru a se întâlni cu Putin. El urmează să se întâlnească cu președintele rus pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, pe care Rusia l-a inițiat când a invadat această națiune suverană în februarie 2022.

„Întâlnirea mult așteptată între mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în marele stat Alaska”, a declarat Trump săptămâna trecută pe Truth Social.

Întâlnirea va fi prima dintre un președinte american și Putin din 2021, când Joe Biden s-a întâlnit cu Putin în Elveția. Este, de asemenea, prima dată când Putin se află în SUA în ultimul deceniu. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Săptămâna trecută, senatoarea republicană Lisa Murkowski din Alaska și-a exprimat îngrijorarea, dar și optimismul prudent cu privire la întâlnirea care va avea loc în Alaska.

„Președintele Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele Putin în Alaska vinerea viitoare pentru a continua negocierile în vederea încheierii războiului catastrofal al Rusiei în Ucraina”, a afirmat Murkowski, o susținătoare a Ucrainei, într-o declarație.

„Aceasta este o altă ocazie pentru Arctica de a servi ca loc de întâlnire a liderilor mondiali pentru a încheia acorduri semnificative. Deși rămân profund sceptică față de Putin și regimul său, sper că aceste discuții vor duce la progrese reale și vor contribui la încheierea războiului în condiții echitabile.”

Criticii anunțului au subliniat faptul că Rusia a revendicat Alaska la începutul anilor 1770 și că a pus populația indigenă să vâneze pentru blănuri pentru ruși înainte ca Statele Unite să cumpere teritoriul de la Rusia în 1867.

Rușii, la rândul lor, au salutat decizia de a organiza summitul în Alaska.

„Născută ca America Rusă – rădăcini ortodoxe, forturi, comerț cu blănuri – Alaska reflectă aceste legături și face din SUA o națiune arctică”, a declarat trimisul economic special al Rusiei, Kirill Dmitriev, într-o declarație pe X.

Între timp, Konstantin Malofeyev – un miliardar sancționat de administrația Obama pentru finanțarea separatiștilor ruși – a spus că locuitorii din Alaska „își amintesc cu respect trecutul lor rus și prezentul lor ortodox”.