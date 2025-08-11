VIDEO Incendiu de vegetaţie în localitatea grecească Neos Voutzas / Pompierii români se deplasează la intervenţie
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin luni la un incendiu de vegetaţie izbucnit în localitatea Neos Voutzas, în regiunea Anatoliki Attiki, transmite Agerpres.
”În urmă cu puţin timp, colegii noştri pre-poziţionaţi în Republica Elenă au fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu de vegetaţie, în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Militarii români se deplasează la intervenţie cu 7 mijloace de mobilitate”, informează IGSU.
Potrivit sursei citate, misiunea se desfăşoară sub directa coordonare a omologilor ţării gazdă şi constă, în principal, în localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăţi, protejarea locuinţelor, evacuarea persoanelor din calea flăcărilor şi asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenţiei, prin alimentarea cu apă.
