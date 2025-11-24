Ascultă articolul

Veniturile Greciei din turism au depăşit 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, un avans anual de 9%, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În primele nouă luni din 2025, sosirile turiştilor au urcat în ritm anual cu 4%, numărul vizitatorilor ajungând la 31,6 milioane, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG).

Şi datele privind traficul de pasageri pe aeroporturile din Grecia arată aceeaşi tendinţă ascendentă, înregistrându-se o creştere de 4,3%, în timp ce sosirile de la punctele terestre de frontieră au urcat de asemenea cu 4,3%. În primele nouă luni din 2025, numărul turiştilor din UE a ajuns la 18,8 milioane, un avans anual de 0,8%, în timp ce numărul vizitatorilor din afara blocului comunitar a crescut în ritm anual cu 9,3%, la 12,7 milioane, transmite Agerpres.

Cei mai mulţi turişti din UE au provenit din Germania (un avans anual de 8,2% – 4.8 milioane) şi Italia (7,1% – 1,9 milioane), în timp ce numărul vizitatorilor din Franţa a scăzut cu 0,6%, la 1,8 milioane. În cazul ţărilor din afara blocului comunitar, numărul vizitatorilor din Marea Britanie şi SUA a crescut cu 4,3%, la patru milioane, şi respectiv cu 5,6%, la 1,2 milioane.

Veniturile Greciei din turism au crescut în ritm anual cu 9%, la 20,1 miliarde de euro, în perioada ianuarie-septembrie 2025, pe fondul unul avans de 5,6% al veniturilor de pe urma turiştilor din UE (10,9 miliarde de euro) şi de 12,7% al veniturilor de pe urma vizitatorilor din afara blocului comunitar (8,1 miliarde de euro).

În septembrie, veniturile Greciei din turism au scăzut în ritm anual cu 3,6%, la 3,42 miliarde de euro, pe fondul unui declin de 10,2% al veniturilor de pe urma turiştilor din UE. Analiştii se aşteaptă ca Grecia să înregistreze un alt an solid pe segmentul turismului, un motor-cheie al economiei.

Anul trecut, veniturile statului elen din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creştere de la 20,6 miliarde de euro, în 2023. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.