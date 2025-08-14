LIVE Drita – FCSB în turul trei preliminar Europa League: Echipele de start

FCSB întâlnește Drita pentru returul din dubla manșă a turului trei preliminar Europa League, joi seară, în Kosovo, după ce la București, roș-albaștrii au câștigat la diferență minimă, scor 3-2, după ce au fost conduși până în minutul 72. Urmărește meciul livetext pe G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

În cazul în care FCSB reușește să-și mențină avantajul și să se califice, formația antrenată de Elias Charalambous o va întâlni pe Aberdeen (Scoția) în play-off-ul Europa League. În celălalt scenariu, cel al eliminării, campioana României ar pica în play-off-ul Conference League cu învingătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), scor 3-2 în tur.

LIVETEXT

Ora 20.46: Centralul acestui duel de fotbal european de la Priștina este elvețianul Sandro Scharer

Ora 20.35: O recapitulare a meciului din tur, de la București – Drita a început curajos, în timp ce FCSB nu a fost deloc inspirată în startul de meci. Kosovarii se bucurau de un avantaj de două goluri pe tabelă în minutul 50, dar roș-albaștrii au avut forța de a reveni și au întors rezultatul în favoarea lor după schimbările inspirate din repriza secundă. La final, scorul a înghețat la 3-2 pentru FCSB, iar atunci marcau pentru Drita Tusha (min. 7) și Manaj (min. 50), în timp ce la bucureșteni se regăseau pe lista marcatorilor Bîrligea (min. 64 și 90+4) și Graovac (min. 72).

Ora 20.31: Iată echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Ngezana, Crețu – Șut (căpitan), Chiricheș, Cisotti, Edjouma, Miculescu – Bîrligea;

Rezerve: Alhassan, Graovac, Kiki, Lixandru, Olaru, Politic, O. Popescu, Stoian, Toma, Zima. Antrenor: Elias Charalambous;

Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja (căpitan), Limaj, Balaj, Tusha – Manaj;

Rezerve: Abazaj, Ajzeraj, Behluli, Bonsu, Ibrahim, B. Krasniqi, Morina, Mustafa, Rexhepi. Antreno: Zekirija Ramadani.

Ora 20.30: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al FCSB-ului în Europa League! Astăzi, campioana României luptă cot la cot cu campioana din Kosovo pentru un loc în play-off-ul Europa League.