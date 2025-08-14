G4Media.ro
LIVE Drita – FCSB în turul trei preliminar Europa League: Echipele de…

fcsb
sursa foto: INQUAM Photos / Gyozo Baghiu

LIVE Drita – FCSB în turul trei preliminar Europa League: Echipele de start

Sportz14 Aug 0 comentarii

FCSB întâlnește Drita pentru returul din dubla manșă a turului trei preliminar Europa League, joi seară, în Kosovo, după ce la București, roș-albaștrii au câștigat la diferență minimă, scor 3-2, după ce au fost conduși până în minutul 72. Urmărește meciul livetext pe G4Media.

În cazul în care FCSB reușește să-și mențină avantajul și să se califice, formația antrenată de Elias Charalambous o va întâlni pe Aberdeen (Scoția) în play-off-ul Europa League. În celălalt scenariu, cel al eliminării, campioana României ar pica în play-off-ul Conference League cu învingătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), scor 3-2 în tur.

LIVETEXT

Ora 20.46: Centralul acestui duel de fotbal european de la Priștina este elvețianul Sandro Scharer

Ora 20.35: O recapitulare a meciului din tur, de la București – Drita a început curajos, în timp ce FCSB nu a fost deloc inspirată în startul de meci. Kosovarii se bucurau de un avantaj de două goluri pe tabelă în minutul 50, dar roș-albaștrii au avut forța de a reveni și au întors rezultatul în favoarea lor după schimbările inspirate din repriza secundă. La final, scorul a înghețat la 3-2 pentru FCSB, iar atunci marcau pentru Drita Tusha (min. 7) și Manaj (min. 50), în timp ce la bucureșteni se regăseau pe lista marcatorilor Bîrligea (min. 64 și 90+4) și Graovac (min. 72).

Ora 20.31: Iată echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Ngezana, Crețu – Șut (căpitan), Chiricheș, Cisotti, Edjouma, Miculescu – Bîrligea;
Rezerve: Alhassan, Graovac, Kiki, Lixandru, Olaru, Politic, O. Popescu, Stoian, Toma, Zima. Antrenor: Elias Charalambous;

Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja (căpitan), Limaj, Balaj, Tusha – Manaj;
Rezerve: Abazaj, Ajzeraj, Behluli, Bonsu, Ibrahim, B. Krasniqi, Morina, Mustafa, Rexhepi. Antreno: Zekirija Ramadani.

Ora 20.30: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al FCSB-ului în Europa League! Astăzi, campioana României luptă cot la cot cu campioana din Kosovo pentru un loc în play-off-ul Europa League.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

