ULTIMA ORĂ: O nouă frână PSD la reforme. Partidul lui Grindeanu anunță că ordonanța guvernului Bolojan care oprește proiectele din PNRR trebuie revizuită pentru că nu a primit avizele miniștrilor PSD

PSD a anunțat joi că ordonanța de urgență a guvernului Bolojan care oprește proiectele din PNRR fără finanțare asigurată trebuie ”revizuită” și că nu a avut avizul miniștrilor PSD, potrivit unui comunicat. PSD a mai anunțat că va decide luni, 18 august, o serie de propuneri pentru acest proiect. PSD întârzie de aproape o lună mai multe măsuri de reformă propuse de guvernul Bolojan.

Propunerea de ordonanță de urgență nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și nu a primit avizul miniștrilor PSD, mai arată comunicatul.

Anunțul PSD vine în ziua în care guvernul Bolojan a inițiat o ordonanță de urgență prin care să rezolve ”supracontractarea masivă” a proiectelor din PNRR făcută de precedentele guverne. Nota de fundamentare a proiectului de OUG arată că există un ”risc fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională”, dat fiind că pentru realizarea proiectelor e nevoie de cofinanțare de la buget.

OUG a fost citită în primă lectură în ședința de guvern de joi și nu a fost adoptată.

Guvernul propune prin acest proiect de OUG stoparea proiectelor PNRR care nu pot fi terminate până la 31 august 2026, precum și stoparea oricăror noi proiecte din programul Anghel Saligny.

Ce înseamnă supracontractare? Atribuirea de către ministere, primării și agenții guvernamentale de proiecte finanțate din PNRR al căror buget depășește cu mult bugetul total al PNRR (circa 28 de miliarde de euro). O supracontractare cu 10-15% este normală, pentru a acoperi situația în care unele proiecte eșuează. Dar guvernele PSD-PNL conduse de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au ajuns la supracontractare de aproape 100% pe unele componente din PNRR, ceea ce a pus o presiune fără precedent pe bugetul de stat.

Supracontractarea poate genera presiune asupra susținerii cheltuielilor din bugetul de stat, sub forma obligațiilor de sigurare a cofinanțării, TVA și de acoperire a eventualelor cheltuieli neeligibile, având potențialul de a deveni o sursă de

accentuare a crizei fiscale, mai arată guvernul în preambulul proiectului de OUG.

Reamintim că România a avut anul trecut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, ceea ce face imposibilă finanțarea de la bugetul de stat a unor proiecte supracontractate din PNRR.

Proiectul de OUG, pus pe agenda ședinței de joi, suspendă proiectele din PNRR care nu pot fi terminate până la termenul-limită de 31 august 2026 și interzice instituțiilor și companiilor de stat să deschidă noi licitații sau proiecte.

G4Media a scris în exclusivitate în urmă cu două zile că Guvernul Ciolacu 2 a creat o problemă bugetară majoră pentru că a asigurat prin Legea bugetului 2025 fonduri insuficiente de funcționare pentru mai multe ministere și instituții. De ce este problema mai acută decât în alți ani, când asemenea situații erau rezolvate, măcat parțial, la rectificarea bugetară? Pentru că în 2025 există o supra-contractare masivă la bugetele Ministerului Dezvoltării și Ministerului Transporturilor, cu proiecte semnate pe bandă rulantă în anul super-electoral 2024 pentru primari, și nu pot fi tăiate bugetele acestora pentru a împărți banii la alte instituții, după cum au explicat pentru G4Media mai mulți miniștri. Citește aici investigația G4Media

Comunicatul integral al PSD:

OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliție

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD.

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului.

Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată.

PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate.