CFR Cluj cedează în Portugalia și este eliminată din Europa League de Braga după 1-4 la general

CFR Cluj a pierdut duelul din Portugalia cu Sporting Braga în al doilea meci din turul trei preliminar Europa League, scor 0-2, și a fost eliminată din competiție cu 1-4 la general.

Pentru lusitani a marcat extrema Rodrigo Zalazar (min. 19 penalty și min. 45+5).

Vicecampioana României a încadrat doar un șut pe poarta apărată de Lukas Hornicek.

Ca urmare a acestui rezultat, CFR pică în play-off-ul Conference League, acolo unde o va întâlni pe formația suedeză Hacken.