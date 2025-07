BIOGRAFIE Ozzy Osbourne, una dintre figurile emblematice ale muzicii rock din toate timpurile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ozzy Osbourne, a cărui imagine de „Prinţ al Întunericului” l-a făcut unul dintre cei mai emblematici artişti rock din toate timpurile, a murit marţi la vârsta de 76 de ani. Cântăreţul, care a devenit ulterior celebru în reality show-ul „The Osbournes”, a încetat din viaţă la mai puţin de trei săptămâni de la concertul său de retragere, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ozzy Osbourne a fost una dintre cele mai controversate figuri ale rockului: un inovator al cărui sunet rece a contribuit la apariţia heavy metalului, un showman care a muşcat capul unui liliac pe scenă, un dependent al cărui abuz de substanţe l-a determinat să încerce să-şi omoare soţia şi, mai târziu, o vedetă de reality TV foarte iubită pentru stângăcia sa faţă de viaţa de familie în serialul „The Osbournes”, scrie The Guardian.

Moartea sa survine la mai puţin de trei săptămâni după retragerea sa din activitatea artistică. Pe 5 iulie, Osbourne s-a reunit cu colegii săi din formaţia-pionier Black Sabbath pentru prima dată din 2005, pentru Back to the Beginning – un concert de adio cu participarea unor nume mari ale muzicii heavy metal. „Am fost imobilizat timp de şase ani şi nu aveţi idee cum mă simt”, a spus el publicului în acea seară, referindu-se la problemele grave de sănătate, printre care o formă de Parkinson şi numeroase operaţii la coloană vertebrală. „Vă mulţumesc din suflet”, le-a transmis el fanilor.

SUNETUL INDUSTRIAL AL COPILĂRIEI INTRĂ ÎN MUZICA MARE

Artistul, pe numele său adevărat John Michael Osbourne, s-a născut în Aston, Birmingham, în 1948, fiu a doi muncitori în fabrică. A avut o copilărie dificilă. Pe lângă faptul că trăia într-o relativă sărăcie, la vârsta de 11 ani a fost abuzat sexual în mod repetat de doi băieţi: „A fost îngrozitor… Părea că nu se mai termină”, a povestit el pentru The Mirror în 2003. A fost şi închis pentru furt: „Nu eram bun la asta. Eram un ratat”, a recunoscut în 2014.

Acest mediu industrial al clasei muncitoare a influenţat sunetul proiectului muzical definitoriu al lui Osbourne, Black Sabbath, al cărui sunet heavy a revoluţionat muzica rock britanică. „Voiam să exprimăm modul în care vedeam lumea la momentul respectiv”, a declarat basistul trupei, Geezer Butler, în 2017. „Nu voiam să compunem cântece pop vesele. Le-am dat acel sunet industrial”, a explicat el.

Numită după un film de groază cu Boris Karloff, trupa, din care mai făceau parte Tony Iommi la chitară şi Bill Ward la tobe, a lansat albumul de debut omonim în 1970, urmat de alte albume considerate pietre de temelie ale genului heavy metal. Paranoid (1970) conţinea hiturile Iron Man şi War Pigs şi a ajuns în fruntea topului albumelor din Marea Britanie, în timp ce sunetul repetitiv şi psihedelic al Master of Reality (1971) rămâne o influenţă majoră asupra sunetului mai lent al doom-metalului.

DEPENDENŢELE ŞI GESTURILE ŞOCANTE

Osbourne a înregistrat încă cinci albume de succes cu grupul, dar a devenit atât de dependent de alcool şi droguri încât a fost concediat în 1979 şi înlocuit de Ronnie James Dio. Osbourne s-a întors în cele din urmă în trupă pentru albumul din 2013, 13, care a ajuns în fruntea topurilor din SUA şi Marea Britanie. Black Sabbath a plecat şi în turneu, susţinând ultimul concert la Birmingham, pe 4 februarie 2017.

Osbourne a început o carieră solo la scurt timp după ce a părăsit Black Sabbath şi, începând cu Blizzard of Ozz – care a obţinut de cinci ori discul de platină în SUA – a lansat 11 albume de studio, cel mai recent fiind Ordinary Man din 2020. Acesta a inclus colaborări cu tinerii artişti de rap Post Malone şi Travis Scott, precum şi o apariţie specială a lui Elton John.

Cel mai notoriu incident în care a fost implicat Osbourne a avut loc în 1982, când a muşcat capul unui liliac mort pe care îl credea un accesoriu de scenă în timpul unui concert în Des Moines, Iowa. Ulterior, a fost transportat la spital pentru a primi un vaccin preventiv împotriva rabiei.

De asemenea, el a afirmat – şi acest lucru a fost confirmat de fostul său agent de publicitate Mick Wall – că a muşcat capetele a doi porumbei în timpul unei întâlniri cu casa de discuri, în 1981, care a degenerat, intenţia sa iniţială fiind să elibereze păsările ca semn de pace.

În anii ’80 şi ’90, a avut ocazional hituri în Top 40 din Marea Britanie, printre care Bark at the Moon (1983) şi Perry Mason (1995).

În cele din urmă, a ajuns pe locul 1 în 2003 cu Changes, un duet cu fiica sa Kelly, în vârstă de 34 de ani.

FAMILIA ŞI AFACERILE

Osbourne mai are doi copii cu soţia sa Sharon – Jack, în vârstă de 33 de ani, şi Aimee, în vârstă de 35 de ani – şi doi cu prima soţie, Thelma – Jessica şi Louis. Căsnicia sa cu Thelma a eşuat din cauza alcoolismului său, iar mai târziu a recunoscut că nu-şi aminteşte de naşterea lui Jessica şi Louis.

În 1982, s-a căsătorit cu Sharon, care începuse să-i gestioneze cariera solo după ce se cunoscuseră cu trei ani mai devreme. Simţul ei pentru afaceri, combinat cu popularitatea lui de durată, i-a ajutat să acumuleze o avere uriaşă.

Ozzfest, festivalul de muzică metal fondat de Sharon în 1996, a făcut turnee în SUA în majoritatea anilor şi a avut şi reprezentaţii în Marea Britanie şi Japonia.

Cu o avere estimată la 196 de milioane de dolari (157 de milioane de lire sterline), cei doi ocupau locul 17 în lista Sunday Times din 2018 a celor mai bogaţi muzicieni din Marea Britanie.

În 1989, el a fost arestat pentru tentativă de omor asupra lui Sharon, pe care a strangulat-o în timp ce era beat. El a povestit incidentul într-un interviu din 2007: „M-am trezit într-o celulă mică, cu rahat uman pe pereţi, şi m-am gândit: «Ce naiba am făcut?» … (Un poliţist) mi-a citit un document şi mi-a spus: «Eşti acuzat de tentativă de omor asupra doamnei Sharon Osbourne». Nu pot să vă descriu ce am simţit. Am rămas paralizat”, a povestit Ozzy.

Cuplul s-a împăcat ulterior, deşi s-a despărţit din nou pentru scurt timp în 2016, după ce Ozzy a înşelat-o cu o coafeză.

THE OSBOURNES ŞI PROBLEMELE DE SĂNĂTATE

Ozzy şi Sharon, împreună cu Kelly şi Jack, au apărut în serialul de televiziune The Osbournes între 2002 şi 2005. Serialul documentar care urmărea viaţa de acasă a familiei – cu tot cu terapeuţi pentru câini, „doctori pentru vagin” şi un flux nesfârşit de limbaj vulgar din partea tuturor – a devenit un succes de audienţă şi, în 2002, al doilea câştigător al premiului Emmy pentru cel mai bun reality show.

Ozzy şi-a fracturat gâtul, clavicula şi coastele într-un accident cu ATV-ul la domiciliul său din Buckinghamshire, în 2003. Sharon a declarat ulterior că el a încetat să respire timp de un minut şi jumătate „şi nu avea puls”. I s-a spus, de asemenea, că era aproape paralizat în urma accidentului.

În 2005, a fost diagnosticat cu sindromul Parkinson, care provoacă tremurături ale corpului.

În 2013, după ani de abstinenţă, a recunoscut că a consumat iar alcool şi droguri timp de un an şi jumătate, dar că era hotărât să se lase din nou, spunând: „Eram într-un moment foarte întunecat şi mă comportam ca un nemernic cu cei pe care îi iubesc cel mai mult, familia mea”.

DESPĂRŢIREA DE FANI

În 2019, Osbourne a susţinut ceea ce a fost anunţat ca fiind ultimul său turneu mondial, intitulat No More Tours 2. (El şi-a anunţat prima dată retragerea în 1992, cu turneul No More Tours, dar ulterior şi-a schimbat decizia.) Boala l-a obligat să amâne concertele din Europa din 2020. „Se pare că, din octombrie, tot ce ating se transformă în rahat”, a spus el într-o declaraţie de scuze – el petrecuse şi o perioadă în spital pentru a fi tratat pentru o infecţie la mână.

În 2020, a anunţat că a fost diagnosticat cu Parkinson, iar în 2022 a fost operat la coloană, după ce, în 2019, a suferit o căzătură care i-a agravat leziunile anterioare provocate de accidentul cu ATV-ul.

În 2023, a anulat un turneu în Marea Britanie şi Europa din cauza „slăbiciunii fizice”, descriind „trei operaţii, tratamente cu celule stem, sesiuni interminabile de kinetoterapie şi, mai recent, un tratament revoluţionar cu Cybernics (HAL)”.

Osbourne a intrat în depresie în timpul tratamentului intens, după cum a mărturisit el într-un interviu acordat în mai 2025 pentru The Guardian. „Te trezeai a doua zi dimineaţă şi descopereai că altceva nu merge bine. Începi să crezi că asta nu se va termina niciodată”, a spus el. „Sharon a văzut că eram în Doom Town şi mi-a spus: «Am o idee». Era ceva care să-mi dea un motiv să mă trezesc dimineaţa”. A fost concertul Back to the Beginning, susţinut la Villa Park din Birmingham, unde Osbourne s-a reunit cu Butler, Iommi şi Ward pentru un set de patru piese, după un set solo de cinci piese.

Osbourne a cântat aşezat pe un tron decorat cu lilieci, dar a oferit un spectacol plin de energie. Concertul a mai inclus prestaţii ale unor legende precum Metallica, Slayer şi Guns N’ Roses. A fost un concert premonitoriu, care i-a permis însă să-şi ia rămas bun de la scenă şi de la fani şi să plece probabil fericit, ca un „Visător”.