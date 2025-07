Liderul PSD Bacău, Dragoș Benea: Dacă vreodată se va face o analiză temeinică asupra derulării investițiilor prin „Anghel Saligny”, voi solicita să fie analizată şi Compania Naționale de Investiții la pachet cu faimoasa „listă sinteză”

Se înmulțesc nemulțumirile social-democraților privind reducerea bugetului de investiții. Liderul PSD Bacă, Dragoș Benea, avertizează că primarii n-au cum să nu fie preocupați de programul guvernamental „Anghel Saligny”, respectiv dacă acesta cuprinde suficiente alocări financiare care să susțină lucrările demarate în plan local. Benea merge mai departe, subliniind că cei care ar trebui să răspundă de cheltuieli ineficiente nu sunt primarii, ci Compania Națională de Investiți, care, de exemplu, de 7 ani, se chinuie să finalizeze un corp de spital la SJU Bacău, dar inaugureaza patinoare şi aqua-park-uri prin te miri ce locuri din țară”

„Sub diversele sale denumiri – PNDL I şi II, Anghel Saligny – s-a dovedit motorul dezvoltării locale şi garanția că decalajele dintre rural şi urban se reduc vizibil şi semnificativ”, spune Benea, subliniind că dacă, vreodată, se va face la nivel de guvern şi minister o analiză temeinică asupra derulării investițiilor prin „Anghel Saligny”, va solicita să fie analizată Compania Naționale de Investiții la pachet cu faimoasa „listă sinteză”: „De 7 ani, CNI se chinuie să finalizeze un corp de spital la SJU Bacău, dar inaugureaza patinoare şi aqua-park-uri prin te miri ce locuri din țară”.

Liderul social-democrat consideră că prin blocarea finanțărilor din programul „Anghel Saligny”, PSD contabilizează „a doua factură politică”, după ce prima a vizat CASS la pensionari și mame tinere, generată de lipsa de dezbateri cu privire la portofoliile pe care PSD urma să şi le asume odată cu intrarea la guvernare.

„Deşi PSD a avut primele trageri şi ar fi putut opta pentru Ministerul Dezvoltării, ale cărui programe de investiții vizează direct comunitățile locale şi primăriile, conducerea interimară a decis – fără o dezbatere prealabilă şi pertinentă în partid – că pentru PSD sunt mai utile alte ministere. Nu cred că pe cei 1700 de primari PSD îi interesează, prea mult, cine sunt/vor fi șefii de la CFR sau Aeroportul Otopeni; de asemenea, nu cred că pe cetățenii din comunitățile rurale beneficiare de investiții prin „Anghel Saligny” îi încălzeşte foarte tare cine este ştabul CFR mare investitor în imobiliarele din Dubai.Dar îi preocupă, și asta știu – fără îndoială – mai toți, dacă programul „Anghel Saligny” are suficiente alocări bugetare, dacă lucrările demarate în plan local vor mai avea finanțare, dacă investițiile în apă/canal, alimentări cu gaze, şcoli, grădinițe şi dispensare se vor finaliza în timp util. Sau se vor mai finaliza vreodată! În aceste zile, odată cu deciziile tranşante asumate de guvernul Bolojan – unde PSD e călător fără bilet, în căruța la care suntem a cincea roată – o întreagă suflare social-democrată şi milioane de cetățeni, care contau pe investițiile cruciale în dezvoltarea locală, descoperă cum guvernul pune cruce unuia dintre cele mai de succes programe de investiții derulate în România, în ultimii 35 de ani.

Pentru PSD, în particular, e cu atât mai dureros, cu cât guvernările social-democrate au înființat acest program, care sub diversele sale denumiri – PNDL I şi II, Anghel Saligny – s-a dovedit motorul dezvoltării locale şi garanția că decalajele dintre rural şi urban se reduc vizibil şi semnificativ. Dacă, vreodată, se va face la nivel de guvern şi minister o analiză temeinică asupra derulării investițiilor prin „Anghel Saligny”, voi solicita să fie analizată şi Compania Naționale de Investiții la pachet cu faimoasa „listă sinteză”: de 7 ani, CNI se chinuie să finalizeze un corp de spital la SJU Bacău, dar inaugureaza patinoare şi aqua-park-uri prin te miri ce locuri din țară. Reamintesc că ultima decizie majoră dezbătută în FORURILE STATUTARE ale partidului a avut loc pe 21 iunie, odată cu „plebiscitul” pentru intrarea la guvernare. De atunci, am avut instalarea guvernului, asumarea răspunderii şi anunțul altor pachete cu măsuri de austeritate, dar în PSD domneşte o tăcere asurzitoare (sub o conducere interimară, care întreține acest climat)”, a transmis Dragoș Benea.