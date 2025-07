UPDATE PNL Suceava neagă că primarii liberali au semnat scrisoarea lansată de social-democratul Gheorghe Șoldan pe tema „Anghel Saligny”: Primarii PNL sprijină dezvoltarea comunităților lor, cer continuitatea proiectelor începute și atragerea de noi investiții, dar printr-o abordare responsabilă

PNL Suceava transmite că primarii liberali nu au semnat scrisoarea deschisă, lansată de președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, privind necesitatea continuării programului de finanțare „Anghel Saligny”. „Acest lucru nu înseamnă că primarii liberali nu își doresc dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă”, transmite PNL Suceava, cu mențiunea că Guvernul Bolojan are datoria să mențină un echilibru între susținerea investițiilor locale și nevoia de stabilitate macroeconomică.

Gheorghe Șoldan a transmis după publicarea acestui articol că a transmis scrisoarea deschisă după ce s-a consultat cu toți primarii din județ, inclusiv cu primarii liberali.

„Demersul meu a venit ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut, în ultimele două zile, cu primarii din județul Suceava. Am vorbit telefonic cu majoritatea dintre ei, inclusiv cu primari liberali. Toți știau că urmează să publicăm o scrisoare deschisă și au fost de acord cu această inițiativă. Au înțeles miza și au acceptat să fie menționați ca semnatari. Au fost, într-adevăr, și câțiva primari care mi-au transmis clar că nu vor să apară în listă. Nu pentru că nu sunt de acord cu mesajul transmis, ci pentru că nu doresc să își critice public conducerea de partid. Le respect decizia. În cazul tuturor celorlalți, am avut acordul expres. Pot dovedi acest lucru fără nicio rezervă. Am vorbit personal cu fiecare, iar textul scrisorii le-a fost transmis în prealabil, pe WhatsApp, pentru confirmare. Înțeleg că, imediat după apariția scrisorii în spațiul public, s-au făcut presiuni asupra unor primari. Așa se explică și reacția PNL Suceava, una care – deloc întâmplător – nu e asumată de niciun lider și este semnată sec: „Biroul de Presă”.Dar să ne înțelegem: ce primar din județul Suceava sau din orice alt județ ar putea fi de acord cu oprirea finanțărilor prin PNI ”Anghel Saligny”? Cu blocarea proiectelor de dezvoltare a propriei comunități?”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava.

Reamintim, în scrisoarea transmisă de președintele CJ Suceava, social democratul Gheorghe Șoldan, i se reamintește premierului Ilie Bolojan că în perioada cât a fost primar și președinte de Consiliu Județean, Bihorul a beneficiat din plin de finanțări acordate din programe guvernamentale, inclusiv din programul „Anghel Saligny”. Șoldan a precizat că scrisoarea sa a fost semnată și de primarii PNL și USR, cărora le și dă numele. Citește mai mult AICI

Replica a venit la scurt timp din partea PNL Suceava, care neagă orice implicare a primarilor liberali:

„Partidul Național Liberal Suceava transmite public că primarii PNL din județ nu au semnat scrisoarea deschisă publicată astăzi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Acest lucru nu înseamnă că primarii liberali nu își doresc dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă.

Această scrisoare, deși prezentată ca fiind semnată de 92 de primari din toate partidele, nu reflectă poziția Partidului Național Liberal și nici a primarilor săi din județ.

Primarii PNL din Suceava sprijină dezvoltarea comunităților lor, cer continuitatea proiectelor începute și atragerea de noi investiții, printr-o abordare responsabilă, corectă și echilibrată.

În același timp, susținem deciziile Guvernului României condus de premierul Ilie Bolojan, un lider care a demonstrat, în toți anii săi de administrație locală, o viziune coerentă, echilibru și eficiență în cheltuirea banului public.

Într-un moment dificil pentru bugetul național, este important ca resursele să fie distribuite cu rigurozitate, iar finanțările să se bazeze pe priorități reale, transparență și respectarea angajamentelor asumate.

PNL Suceava consideră că Guvernul are datoria să mențină un echilibru între susținerea investițiilor locale și nevoia de stabilitate macroeconomică. Nu putem cere dezvoltare pe datorie sau pe criterii politice. Avem nevoie de continuitate administrativă, nu de atacuri politicianiste.

Facem apel la echilibru, dialog constructiv și responsabilitate.

Primarii liberali din județ rămân parteneri loiali în implementarea proiectelor în beneficiul comunităților locale și susțin eforturile premierului Ilie Bolojan de a gestiona această perioadă complicată pentru România, fără a pune în pericol marile obiective de dezvoltare națională.

Condamnăm declarațiile populiste ale colegilor de coaliție, care se comportă ca și cum ar face opoziție, și îi îndemnăm să se îndrepte spre un dialog constructiv, pentru a depăși această situație complicată pe care România o traversează”.