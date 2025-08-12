G4Media.ro
Taylor Swift anunţă un nou album, intitulat „The Life of a Showgirl”

taylor swift, mancare, eras tour, europa

Taylor Swift anunţă un nou album, intitulat „The Life of a Showgirl”

12 Aug

Supervedeta Taylor Swift a anunţat marţi lansarea celui de-al 12-lea album al său de studio, intitulat „The Life of a Showgirl”, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Swift, care a câştigat 14 premii Grammy, inclusiv patru trofee pentru albumul anului, un record, a anunţat albumul într-un episod de podcast, alături de partenerul său de viaţă, Travis Kelce.

„Acesta este noul meu album, „The Life of a Showgirl”, a spus Swift ţinând în mână o versiune blurată a copertei albumului, într-un clip postat pe Instagram din podcastul New Heights.

Potrivit site-ului artistei, data oficială de lansare a albumului urmează să fie anunţată ulterior.

Versiunea pe disc vinil a albumului este disponibilă pentru precomandă pe site-ul lui Taylor Swift la preţul de 30 de dolari. Versiunea pe casetă costă 20 de dolari, iar un CD însoţit de un poster al vedetei este disponibil la preţul de 13 dolari.

Taylor Swift, al cărei turneu-record „Eras” a fost primul care a depăşit venituri de 1 miliard de dolari, a anunţat noul album după ce, în luna mai, a cumpărat înregistrările originale ale primelor sale şase albume, obţinând astfel controlul asupra întregului său catalog muzical, în urma unei dispute cu fosta sa casă de discuri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

