Avocatul italian al fraților Mocanu e prietenul familiei lui Pablo Esobar / "Mă considerau parte din familie" / E cunoscut în Italia ca „avocatul baronilor drogurilor"/ Ce spune despre cazul manelistului român: "Vor fi evaluate condițiile din închisorile românești"

Avocatul italian Alexandro Maria Tirelli, cunoscut în peninsulă ca „avocatul baronilor drogurilor„ a fost angajat de frații Dani și Nando Mocanu și a descris procedurile judiciare care vor fi avute de judecătorii italieni, înainte de a se decide dacă vor fi sau nu extrădați în România.

„Extrădarea este întotdeauna o procedură complexă. Fiecare detaliu poate schimba întregul rezultat. Apărarea va analiza mai întâi condițiile procesului din România. Autoritățile italiene trebuie să verifice dacă inculpații beneficiază de un tratament conform standardelor europene. Vor fi evaluate și condițiile din închisorile românești, întrucât legislația europeană impune garanții minime în materie de sănătate și siguranță. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată.

Un alt aspect important va fi legătura solicitantului cu Italia. Apărarea poate demonstra activități relevante, legături familiale sau motive de integrare. Acest element poate influența deciziile finale ale Curții de Apel competente.

Aspectele procedurale vor juca, de asemenea, un rol important. Cererile de extrădare trebuie să respecte norme specifice. Orice eroare formală sau de fond poate afecta decizia finală. Prin urmare, vor fi examinate documentele, traducerile, notificările și actele oficiale. Proporționalitatea pedepsei va fi, de asemenea, evaluată cu atenție, întrucât legislația italiană impune controale stricte”, explică avocatul pe blogul său.

Avocatul Tirelli este cunoscut în Italia ca un apărător al baronilor drogurilor columbieni, al oligarhilor ruși și teroriști, potrivit presei italiene.

El este cunoscut în branșă drept „avocatul baronilor drogurilor”, deoarece a apărat unii dintre cei mai periculoși și nemiloși traficanți de cocaină, un sector pe care îl cunoaște foarte bine datorită prieteniei sale cu familia Escobar.

„Am locuit în Medellin, în casa soției lui Pablo Escobar, ei mă considerau parte din familie”, spunea el într-un interviu.

Avocatul, expert în drept internațional, a lucrat și ca director în sectorul exporturilor, în calitate de șef al departamentului juridic pentru mai multe companii italiene și străine.

El a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Torino și a obținut o diplomă de master în drept comercial. A predat, de asemenea, ca profesor adjunct la Universitatea Arboleda din Columbia, unde a ținut cursuri de drept internațional public, ocupându-se de legislația privind extrădarea și convențiile internaționale.

Avocatul Tirelli susține că în cazul fraților Mocanu se vor analiza inclusiv eventualele aspecte umanitare.

”Apărarea va prezenta elemente personale legate de sănătate, viața de familie sau circumstanțe individuale sensibile. Aceste aspecte trebuie luate în considerare de către justiția italiană. Curtea va evalua dacă extrădarea ar putea încălca drepturile fundamentale.

Cazul a atras atenția mass-media. Prezența a doi deținuți evadați generează întotdeauna un puternic interes public. Cu toate acestea, fiecare persoană are dreptul la o apărare completă. Poziția fraților trebuie judecată în conformitate cu legea, fără prejudecăți sau presiuni externe.

Curtea de Apel va trebui să se pronunțe în următoarele săptămâni. Apărarea va încerca să demonstreze că extrădarea nu este compatibilă cu garanțiile prevăzute de legislația italiană. Cazul rămâne deschis și ar putea constitui un precedent important pentru viitoarele extrădări între Italia și România”, a mai scris Tirelli.