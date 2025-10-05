Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia”

„The Life of a Showgirl”, mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor dedicate, transmite News.ro.

La mai puţin de o zi după lansarea noului său album „The Life of a Showgirl”, Taylor Swift şi-a doborât unul dintre propriile recorduri, piesa „The Fate of Ophelia” înregistrând cel mai mare număr de ascultări într-o singură zi din istoria Spotify.

Swift deţinea anterior recordul pentru cea mai ascultată piesă într-o singură zi după lansarea „Fortnight” în aprilie 2024, acumulând peste 25 de milioane de ascultări. Ea a depăşit-o pe Adele, a cărei piesă „Easy on Me” a înregistrat aproape 20 de milioane de ascultări în octombrie 2021. Dacă „Ophelia” continuă să aibă succes pe platformă, este posibil să concureze cu piesa „Flowers” a lui Miley Cyrus, care deţine recordul pentru cea mai ascultată piesă într-o săptămână.

De fapt, pe Spotify şi Apple Music, albumul a devenit cel mai ascultat într-o singură zi în 2025. Iar pe Amazon Music, a doborât un record absolut, depăşind precedentul album al cântăreţei de 35 de ani, „The Tortured Poets Department”, lansat în aprilie 2024.

Nimic surprinzător pentru o cântăreaţă obişnuită cu recordurile. Anul trecut, ea a fost cea mai ascultată artistă pe Spotify datorită precedentului său album, „The Tortured Poets Department”.

Prezentat ca o incursiune în culisele turneului artistei, în plină poveste de dragoste cu actualul său logodnic, fotbalistul american Travis Kelce, albumul „a luat naştere în cea mai fericită, cea mai nebună şi cea mai intensă perioadă din viaţa mea. Iar această efervescenţă transpare” în cele 12 piese, a asigurat muziciana.

Proiecţii speciale au loc în cinematografele din aproximativ cincizeci de ţări, de vineri până duminică. Pe ecran vor fi difuzate, în special, un clip şi making-of-ul acestuia, precum şi o versiune karaoke a albumului. Potrivit site-ului specializat Deadline, evenimentul ar trebui să genereze între 30 şi 50 de milioane de dolari din venituri în Statele Unite.

Filmul „The Official Release Party of a Show Girl” al lui Taylor Swift a avut vineri încasări de 15,8 milioane de dolari din 3.702 locaţii în SUA.

Turneul ei nu este încă stabilit. „Când mă gândesc să o fac din nou, mă simt atât de obosită”, a declarat ea pentru BBC Radio 1. „Pentru că, dacă o fac din nou, voi vrea să fie cu adevărat bine”.